Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Susan Sarandon uma vez disse que “mantinha sempre a boca aberta”. “Se as pessoas me estão a ouvir ou não, não sei. Mas faço sempre sugestões”. Pois bem, quando fez a última, em respeito ao conflito entre Israel e o Hamas, o mundo inteiro estava a ouvir. Inclusivamente a sua agência de talentos.

A agência de Hollywood UTA, que assinou com Sarandon, de 77 anos, em 2014, decidiu terminar o contrato, na sequência das declarações proferidas pela mesma em diversas manifestações pró-Palestina, como confirmado à Deadline por um porta-voz.

Nos últimos dias, a atriz vencedora de cinco Oscars foi altamente criticada por ter feito uma comparação entre duas minorias nos Estados Unidos da América (EUA), durante um protesto em Nova Iorque, na sexta-feira passada. “Há muitas pessoas com medo de ser judias neste momento e que estão a sentir o gosto do que é ser muçulmano neste país”, disse, como captado num vídeo publicado nas redes sociais.

????Susan Sarandon is dumped by Hollywood agent UTA after sparking outrage by saying frightened Jews are getting a 'taste of how it feels to be Muslim in America'

"There are a lot of people that are afraid, that are afraid of being Jewish at this time, and are getting a taste… pic.twitter.com/QRI3cXpIZ6

— Unlimited L's (@unlimited_ls) November 21, 2023