O cabeça de lista do Livre às europeias, Francisco Paupério, defendeu esta quarta-feira um pacto europeu de migração e asilo que apoie a integração e considerou que o atual, adotado em maio, “não defende os direitos dos migrantes”.

“Este pacto não defende os direitos dos migrantes, defende uma ideia errada de que podemos controlar a imigração através do fecho de fronteiras“, criticou Francisco Paupério, que esteve a visitar um projeto direcionado à comunidade migrante asiática em Marinha das Ondas, Figueira da Foz.

O projeto “Aprender Português”, criado em 2017, envolve cerca de 200 imigrantes, oriundos sobretudo do Nepal, Índia e Bangladesh, e pretende apoiar os recém-chegados à freguesia abrindo-lhes a primeira porta para a sua integração na comunidade local e no mercado de trabalho através da língua portuguesa.

“Há fundos (europeus) precisamente para este tipo de projetos e o Livre quer que sejam aumentados. Não é só uma questão de segurança das fronteiras. Precisamos de ter estes projetos de inclusão, de mostrar que estes projetos resultam e temos, em Portugal, vários casos em que a integração funciona”, disse o candidato do Livre às europeias de 9 de junho, em declarações aos jornalistas.

Sublinhando a importância do papel daquele projeto, numa freguesia onde 10% a 20% da população é imigrante, Francisco Paupério defendeu ainda a flexibilização do acesso aos fundos europeus existentes, que não pode estar dependente da capacidade financeira das instituições para produzirem “grandes candidaturas”.

Queremos que seja facilitado o processo, (…) para tornar justo e para que todas as juntas de freguesia, mesmo com poucos recursos, consigam ganhar, porque vimos que temos aqui um projeto ganhador, um projeto que resulta”, afirmou, referindo que a Marinha das Ondas “tem feito um trabalho hercúleo, com poucos recursos”.