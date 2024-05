Campanha pró-Israel que mostrava soldado do Hamas em frente a bebé banida do Instagram

Uma contracampanha, desta vez pró-Israel, transmite uma mensagem oposta, questionando: “Onde estavam os teus olhos no dia 7 de outubro?”. A imagem, também gerada por IA, mostra a representação de um soldado do Hamas, armado, em frente a um bebé, a derramar sangue, de cabelo ruivo — trata-se de Kfir Bibas, que tinha nove meses quando foi feito refém com a mãe e o irmão a 7 de outubro. No início desta quarta-feira, a imagem foi banida do Instagram. A denuncia partiu do próprio autor da imagem e já foi confirmada pela Meta, que está a analisar o sucedido, segundo o The Times of Israel.

