Já se imaginou a ser o curador da sua própria coleção de arte, a escolher meticulosamente cada obra e a ver a sua coleção a crescer em valor e significado? É sobre este tema que a especialista Sara de Sousa e Andrade, Diretora de Arte Moderna e Contemporânea no Palácio do Correio Velho e professora convidada na NOVA FCSH, se debruçará no próximo curso da Academia Observador: “Como Construir uma coleção de Arte”.

Colecionar arte é mais do que possuir objetos preciosos; é sobre contar histórias, desvendar significados ocultos e criar conexões com o mundo artístico. Neste curso, vamos discutir os alicerces de uma coleção de arte, e que todos, dos leigos aos mais entendidos, consigam construir uma coleção que seja uma expressão autêntica do seu gosto e personalidade.

Num curso de 5h, de 5 a 19 de Dezembro, sempre às terças-feiras, das 19h00 às 20h40. Como é habitual, pode inscrever-se para assistir presencialmente (50€) ou online (25€) e os assinantes do Observador têm direito a 40% de desconto.

Mais informações na Academia Observador.