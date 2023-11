Em julho, depois de Paulo Brandão ter cessado funções como diretor artístico do Theatro Circo, ficou-se a saber que Luís Fernandes iria acumular a direção da sala municipal bracarense com a do gnration, numa estratégia de transição para uma nova lógica programática. Embora a “procura de uma filosofia de programação” conjunta requeira tempo para pôr em marcha experimentalismos e amadurecer reflexões, a programação apresentada para o primeiro quadrimestre de 2024 desvela os primeiros sinais de mudança.

O mais claro é a entrada em cena de uma equipa multidisciplinar que assessorará Luís Fernandes nas diferentes áreas de especialização. Esse foi, aliás, um dos requisitos para que o atual diretor artístico da empresa municipal Teatro Circo Braga aceitasse o cargo para o qual foi convidado: “Senti que era fundamental que existisse esta diversidade de visões para que este entendimento fosse levado a bom porto”, refere Luís Fernandes ao Observador.

O próprio divide a área da música com Ilídio Marques, aos quais se juntam Sara Borges, responsável pelo Serviço Educativo e Maria Inês Henriques, nas Artes Performativas. É precisamente na música que acontecerá um dos pontos altos da programação, com a passagem já esgotada de Patti Smith pelo Theatro Circo no dia 24 de março. Esta será a segunda de duas datas únicas da intérprete e escritora norte-americana em Portugal, que, ao lado do Soundwalk Collective, apresentará o espetáculo Correspondences (a primeira data é a 22 de março, no CCB, em Lisboa).

