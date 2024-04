Tiago Rodrigues: "Se tivesse as respostas, fazia política. Como não tenho, faço teatro, faço perguntas”

Antecipou tamanhas reações quando fazia o espetáculo?

É qualquer coisa que durante os ensaios começámos a pressentir quando cheguei com o final da peça e com o texto que o Romeu Costa trabalhou, numa cena final de quase 30 minutos. Ele trabalhou à parte comigo durante algumas semanas, sem mostrarmos ao resto do elenco. Quando mostrámos vimos a que ponto o mal-estar se instalou e muita gente estava perturbada. Na altura ainda tínhamos dúvidas sobre acrescentar essa cena final ao espetáculo. Sabíamos que quando apresentássemos esta cena final, se o fizéssemos, teríamos reações muito fortes do público. Mas não sabíamos quais. Fomos aprendendo e agora, com apresentações em Portugal, em França, em Itália, na Suíça, numa série de países, e previstas na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, sabemos que há um padrão em praticamente todos os países: essa reação vem.

É uma reação tão extraordinária, percebo que no público se comece a dizer “ah, eles fazem de propósito, há pessoas plantadas no público”, mas é completamente genuíno, não temos ninguém. No início, aliás, nas primeiras vezes que aconteceu não sabia como é que havia de ajudar os atores. Achava que era uma coisa que estava a correr mal e só queria que o espetáculo terminasse o mais depressa possível. Depois, aos poucos, fomos discutindo e percebemos que é uma reação que faz parte do espetáculo. Em qualquer espetáculo o público pode reagir, essa é uma das belezas do teatro. Em qualquer momento alguma coisa pode correr mal, um espectador pode interromper o espetáculo. Estamos ao vivo com pessoas reais na mesma sala, há sempre essa noção da imprevisibilidade do jogo teatral. Aqui, essa imprevisibilidade do jogo teatral concretiza-se de uma forma mais visível, mais audível do que é habitual. Isso lembra-nos também da beleza e do risco de fazer teatro. Foi uma coisa com a qual fomos aprendendo a trabalhar e a gerir, e que faz com que este espetáculo tenha uma aura um bocadinho extraordinária, excecional para nós. É um espetáculo onde a relação com o público se desenvolve de uma forma pouco habitual.

O texto foi agora editado em livro, em português, muito depois de ter sido editado em francês. Por que demorou tanto tempo a fazê-lo? Teve dúvidas em querer disponibilizar este texto em português?

Tem a ver com as realidades. A primeira vez que publiquei um dos meus textos em livro foi em França, porque há um editor, Les Solitaires Intempestifs, que em 2014 me convenceu que devia publicar as minhas peças, coisa na qual nunca tinha pensado. Gosto de fazer espetáculos e uma das coisas com que contribuo na construção dos espetáculos é com o texto, como com a encenação, ou se participo com um ator. Mas o que me interessa, o que me apaixona, é fazer espetáculos. Portanto, a coisa do livro nunca esteve na minha cabeça. Sou muito apaixonado por livros e por autoras e autores e talvez achasse que era demasiado importante para mim. Nunca me levei a sério enquanto autor. Foi esse editor, o François Berreur, que dirige o Les Solitaires Intempestifs, em França, que me convenceu a editar pela primeira vez. É a casa que editou mais textos meus. Estão mais publicados em francês do que em Portugal, o que também faz um retrato da paisagem editorial de teatro em Portugal.

Portanto, não tinha pressa necessariamente de editar o livro, mas também ninguém me solicitava muito para que o livro fosse editado. Enquanto estive à frente do Teatro Nacional D. Maria II, alguns dos meus textos foram editados no TNDMII e eu previa que isso pudesse acontecer com o Catarina. Eis senão quando a Bárbara Bulhosa, da Tinta-da-China, me diz que gostava muito de editar esse texto e começaram as conversas que permitiram que o texto seja agora finalmente publicado. Estou muito feliz do livro existir e de ser lançado mas, ao mesmo tempo, o que preciso mesmo de fazer são espetáculos. Fico muito contente que alguém tenha interesse em ler o livro e em conhecer o texto, fico sobretudo orgulhoso porque é o resultado do trabalho que fiz com um grupo de atores, com artistas que discutiram cada palavra comigo, cada frase e que são precisamente por isso também mencionados no livro. Não teria escrito este texto se não para estas pessoas e com estas pessoas. O livro, de alguma forma, deixa-me orgulhoso também porque é uma espécie de memória de uma coisa que vivemos e estamos ainda a viver juntos desde há quatro anos. Além disso, o livro vem acompanhado de um ensaio, um posfácio longo do jornalista Gonçalo Frota que acompanhou todo o processo de criação do espetáculo e que, de alguma forma, permite que este livro seja o texto do espetáculo, mas também uma visita aos bastidores do espetáculo muito mais detalhada, muito mais interessante do que aquilo que eu possa dizer sobre o espetáculo. Embora também goste de fazer entrevistas, regra geral, o espetáculo fala muito melhor de si mesmo do que aquilo que eu consigo falar depois sobre os espetáculos.

▲ A capa do livro "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas", de Tiago Rodrigues. A edição do texto da peça-fenómeno é da Tinta-da-China e chega às livrarias em abril

A peça esteve sempre esgotada nos palcos portugueses, muitos pedem uma reposição. Há algum plano de voltar a mostrá-la em Portugal?

Há muita vontade. Há algumas conversas. A peça já foi apresentada em várias cidades portuguesas. Já fez carreira em Lisboa em três ocasiões. Gostávamos muito de poder voltar a apresentá-la em Portugal e de poder voltar a apresentá-la em Lisboa também, mas não só, no resto do país. Há algumas conversas a decorrer. Neste momento temos muita digressão marcada para 2024 e 2025 e algumas datas ainda em confirmação. Entre essas datas que estão em confirmação, há possibilidade de regresso a Portugal em 2025. Mas a peça vai viajar pela Ásia, América do Norte, América do Sul, Oceânia. É uma peça que ainda vai ter uma vida longa, pelo menos até o final de 2025, esperando que, até lá, os números de presença da extrema-direita na Assembleia da República não continuem a crescer porque senão vou começar a convencer-me que a peça é uma espécie de maldição para a democracia portuguesa.

No texto de divulgação de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas consta uma pergunta: “Há lugar para a violência na luta por um mundo melhor?”. Na sinopse de Na Medida do Impossível, há uma outra: “Como continuar quando sabem que não vão mudar o mundo?”. A dúvida deu lugar a uma resignação com o estado do mundo?

São histórias diferentes sobre realidades diferentes. De alguma forma, o Catarina não é sobre violência, é sobretudo sobre a dúvida. A dúvida de como pode a democracia defender-se dos extremismos que a ameaçam. E faz parte dessa dúvida um dilema, que é o chamado paradoxo da tolerância, que é o dilema entre dever ser tolerante com os intolerantes e, portanto, praticar sempre uma ação democrática, mesmo correndo o risco de, face aos intolerantes, a tolerância falhar e, portanto, a democracia ser derrotada, ou, na defesa da tolerância, ter o direito de ser intolerante, mas, então, aí arriscando ir contra os nossos próprios valores e, portanto, não ser democráticos na defesa da democracia. E isso implica, por exemplo, o uso de violência. O uso de violência, muitas vezes, discutido assim, choca algumas pessoas. Recordo que há muitas democracias que entram em guerra, que é uma forma de violência, e que é institucionalmente completamente legítima e aceite, mesmo pelo direito internacional, como uma forma de violência legítima em determinadas circunstâncias.