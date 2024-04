O espetáculo Terminal (O Estado do Mundo), da companhia de teatro Formiga Atómica, é a única criação portuguesa na próxima edição do Festival de Avignon, a decorrer nesta cidade francesa de 29 de junho a 21 de julho. O festival de teatro, dirigido pelo português Tiago Rodrigues, tem este ano o espanhol como língua convidada.

A encenação de Miguel Fragata, que assina o texto com Inês Barahona, Terminal (O Estado do Mundo) é a segunda parte de um díptico em torno da emergência ambiental e climática vai mostrar-se entre 15 e 21 de julho no histórico Cloître des Célestins, naquela que é a estreia internacional da peça que tem no elenco Anabela Almeida, Carla Galvão, Miguel Fragata, Vasco Barroso e os músicos Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo (Clã). Se o primeiro espetáculo era dedicado ao público jovem, este segundo destina-se a um público adulto tendo por base uma pesquisa profunda que a companhia desenvolveu durante um ano. “Sentimos que tínhamos de dar um salto numa dimensão mais abrangente e simbólica e é nessa medida que o espetáculo se joga, numa reflexão sobre a crise climática com uma dimensão existencialista em relação ao futuro e de posicionamento em relação ao passado e ao presente”, explica Miguel Fragata ao Observador.

Antes de rumar a França, a peça sobe a palco pela primeira vez este sábado, dia 6, em Ourém, para depois seguir em digressão nacional, com passagem por Idanha-a-Nova e Ílhavo, no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II. É o regresso dos criadores àquele que é um dos mais importantes festivais de teatro do mundo, já que, em 2018, Inês Barahona e Miguel Fragata haviam levado a Avignon a peça Do bosque para o mundo, em que tentavam explicar aos mais novos o drama dos refugiados. “É um momento muito relevante na nossa história enquanto companhia”, assume Fragata, reconhecendo que o Festival de Avignon “é uma montra muito importante para os artistas.”

A 78.ª edição do grande acontecimento teatral do verão europeu conta com 35 espetáculos (20 das quais em estreia mundial), duas exposições de artes visuais e um “artista cúmplice”, uma novidade no certame introduzida por Tiago Rodrigues. “Pode ser uma coreógrafa, pode ser um encenador ou encenadora”, explica o diretor do festival ao Observador.

Este ano, o “cúmplice” é o coreógrafo francês Boris Charmatz, que apresenta 13 espetáculos diferentes no evento. Um deles “será um grande acontecimento”, promete o diretor artístico, referindo-se a uma adaptação do lendário Café Müller, de Pina Bausch, “mas numa versão em loop, em instalação coreográfica que dura”. “É o Café Müller apresentado nove ou dez vezes durante sete horas, em que podemos circular pelo meio dos bailarinos, sentar-nos nas cadeiras do cenário e descobrir o Café Müller, às vezes com os bailarinos originais, já há bastante mais velhos hoje, outras vezes com bailarinos jovens que aprenderam a coreografia, outras vezes com amadores, crianças. São várias versões em loop, que podemos visitar como se fosse um museu”, antecipa. Sobre aquele que é “um dos projetos muito fortes desta edição do festival”, Tiago Rodrigues garante ainda: “Em breve teremos artista cúmplice de língua portuguesa”.

Com o espanhol como convidado de honra, festival abre com espetáculo sobre Ingmar Bergman

Numa edição em que o espanhol é o convidado de honra, artistas de países de língua espanhola desfilarão pelo festival, do Chile ao Peru, passando pela Bolívia, México, Argentina ou Uruguai. O diretor artístico destaca a presença de Angélica Liddell, artista espanhola habitué de Avignon a quem compete a abertura do certame, com um espetáculo sobre o cineasta sueco Ingmar Bergman no Cour d’honneur du Palais des papes, DÄMON — El funeral de Bergman. “É a primeira vez que a Angélica Liddell se apresenta neste palco principal do Festival, em abertura de festival, e é também, desde 1947, a terceira vez que uma mulher abre o festival”, sublinha Tiago Rodrigues — de resto, a segunda vez foi no ano passado, também sob a direção do português, com a encenadora francesa, Julie Deliquet, e a primeira remonta a um longínquo ano de 1982, quando a célebre diretora do Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, se tornou a primeira mulher a abrir o Festival de Avignon.

Entre os nomes da programação, revelada esta quarta-feira, sobressai também Lola Arias, que apresenta a sua mais recente criação, Los días afura, sobre a vida de mulheres cisgénero (termo usado para designar pessoas que se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença) e trans que saíram da prisão e a sua reintegração na sociedade em Buenos Aires. A criadora argentina de 47 anos venceu o Ibsen (o mais próximo do prémio Nobel na área do teatro) em março.

Outro ponto alto do festival será a presença de María La Ribot, coreógrafa espanhola que ganhou o Leão de Ouro de carreira na Bienal de Veneza, em 2020, e que se apresenta pela primeira vez no Festival da Avignon. Juana ficción trata-se de uma peça inspirada na figura de Joana de Castela, “Joana, a louca”, “dizia-se em Espanha, porque passou muitas décadas fechada no castelo, falsamente etiquetada de louca”, recorda Tiago Rodrigues. “A La Ribot pega nesse universo para um espetáculo de teatro e dança que será um dos acontecimentos do festival”.

“A língua portuguesa será, certamente, uma língua convidada do Festival de Avignon”

Tiago Rodrigues reconhece a expectativa sobre a presença portuguesa no festival que dirige. “A língua portuguesa será, certamente, uma língua convidada do Festival de Avignon”, revela ao Observador. “Aliás, é uma coisa que o público francês nos está sempre a perguntar: Mas quando é que é a língua portuguesa? Digo-lhes que têm de ter um bocadinho de paciência.”

Para já, o balanço da primeira edição sob a sua direção, em 2023, foi positivo. “Tivemos cerca de 20% mais público do que no ano anterior e uma taxa de ocupação de 96% do Festival”, descortina sobre o que diz serem “valores históricos para o Festival”.

“O Festival de Avignon é um festival com muito público já, tradicionalmente. Conseguimos fazer aumentar e rejuvenescer. Dizem-nos os estudos de público que a média de idades desceu, que há muito público jovem a acrescentar-se ao público do Festival e não perdemos o público habitual”, congratula-se. Este verão, Tiago Rodrigues espera “manter a curiosidade e apreciação do público”.

O Festival de Avignon conta com uma equipa de 750 pessoas, às quais se acrescentam cerca de 800 artistas, técnicos e convidados durante quatro semanas. “Estar à frente de uma operação de 1.500 pessoas numa cidade de 90 mil pessoas, uma pequena cidade que se transforma numa grande cidade de centenas de milhares de pessoas por dia durante o festival é muito exigente e, ao mesmo tempo, uma enorme fonte de prazer”, diz o encenador e autor português. “Continuo a sentir que a aventura está no início, com o mesmo nível de entusiasmo do primeiro dia, mas com algumas aprendizagens que me permitem fazer o meu trabalho um pouco melhor.”