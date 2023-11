A marca checa do Grupo Volkswagen está a conduzir um processo de mudança a todo o vapor, alterando de uma assentada a sua presença internacional, a imagem corporativa e a forma de se relacionar com os concessionários, que passam a agência, seguindo um movimento que já vem sendo adoptado por outros fabricantes. E a transição para este novo modelo de vendas vai coincidir com o lançamento do aguardado Elroq, uma espécie de Karoq eléctrico projectado sobre a arquitectura MEB do Grupo VW, mas maior (cerca 4,50 metros de comprimento contra 4,39).

Numa fase em que aposta na entrada em mercados internacionais com grande potencial de crescimento, o fabricante de Mladá Boleslav concentra-se para já em “arejar” o arranque global da implementação da sua nova identidade corporativa, em mais de 4000 concessionários, com a nova imagem a pretender transmitir a ideia de sustentabilidade e a configuração dos stands a combinar a tradicional vertente de exposição de novos modelos com todo um cardápio de tecnologia ao dispor dos visitantes/potenciais clientes. Exemplo disso é o showroom que abriu recentemente no Kuwait e que é um dos maiores da marca, onde há de tudo um pouco em matéria de experiência digital, de mesas sensíveis ao toque a enormes ecrãs e video wall.

Na Europa, o primeiro stand a exibir a nova imagem da Skoda foi o Rohe Auto em Tallinn, na Estónia, a que se seguirão mais na Bélgica, Noruega, Polónia e República Checa.

#ExploreŠkoda Podcast 2.0 Lançamento global da nova identidade corporativa da marca

Mas quem teve honras de estreia foi o Vietname, país do sudeste asiático onde os checos depositam grandes esperanças de crescimento, tendo em conta que as estatísticas dizem que há apenas 38 veículos por cada milhar de habitantes, isto numa população com cerca de 100 milhões de pessoas e perspectivas de crescimento económico. Aí, a Skoda estima que a médio prazo deverá estar a vender 30.000 carros, fasquia que eleva para 40.000 após 2030. Para tal, a rede deverá atingir 20 pontos de venda em 2025 e mais 10 até 2028.

Quando ao agenciamento, de acordo com a Automotive News Europe, será introduzido gradualmente, começando na próxima Primavera com o surgimento do Elroq. Tal como as restantes marcas do universo VW, a remuneração dos agentes por cada venda realizada é de 6,5%, valor fixo no conglomerado para evitar a canibalização entre marcas do próprio grupo. A fórmula deste novo modelo é simples: o construtor é responsável pela gestão de stocks e financiamento, enquanto os agentes suportam as despesas com o pessoal e com as instalações.

Até 2026, a Skoda terá seis modelos eléctricos potencialmente comercializados sob o novo esquema de agenciamento. Além do Elroq, esperam-se as actualizações do Enyaq e Enyaq Coupé, um familiar (4,70 m de comprimento), um SUV de sete lugares e um B-SUV (4,10 m) que será produzido aqui ao lado, em Espanha.