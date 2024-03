25.000€. SUV eléctrico mais barato da Skoda será assim

Há muito que se fala nos eléctricos a rondar os 25.000€ do Grupo Volkswagen, mas depois de a Cupra ter “oficializado” o Raval e a Volkswagen o protótipo ID.2All, ainda havia uma lacuna por preencher por parte da Skoda. O “mistério” está finalmente desfeito, depois de a marca checa ter revelado como se chamará o “seu Kamiq eléctrico”, um SUV a bateria do segmento B que, tal com os dois outros protótipos mencionados, vai assentar na chamada MEB Entry – uma versão da MEB mais “curta”, que está a ser desenvolvida para permitir ao conglomerado alemão propor citadinos e utilitários mais acessíveis. O Skoda Epic vai propor versões a partir de “cerca de 25.000€” e promete mais de 400 km de autonomia, além de uma bagageira muito generosa. Ficou animado? A má notícia é que (ainda) vai ter de esperar…



O protótipo que acaba de ser desvendado, juntamente com a indicação do nome do crossover eléctrico checo, ainda terá de evoluir para a versão definitiva, que será revelada no próximo ano. Depois disso, resta aguardar por 2026, ano em que o Epic promete chegar à estrada, fazendo parte da meia dúzia de veículos eléctricos que a marca de Madlá Boleslav planeia lançar nos próximos anos, onde também se inclui o Elroq (4,5 metros de comprimento), que vai ser apresentado no final de 2024 e introduzido no mercado em 2025.

Com 4,1 metros de comprimento, o Skoda Epic promete ser grande por dentro, isto é, oferecer um interior espaçoso, com lugar para cinco, apesar de ser ligeiramente mais “curto” que o Kamiq. Como referimos, a bagageira oferecerá até 490 litros de capacidade, um valor que impressiona para esta bitola, atendendo a que a volumetria da mala do “mano” a combustão (Kamiq) é de 400 litros. Além disso, como é habitual no construtor checo, haverá soluções simples (mas funcionais) para facilitar a arrumação dos mais diferentes objectos, desde ganchos para os sacos, passando por pontos de fixação, de carga e um compartimento sob o piso da bagageira.

O Epic oferece um vislumbre do que se pode esperar da linguagem estilística da Skoda nos próximos tempos, encarnando aquilo a que a marca designa de “Modern Solid”, ou seja, uma estética moderna e que evoca robustez, direccionada para a funcionalidade – como é, aliás, apanágio da marca. Pelo que de momento nos é dado a ver, o interior aposta no minimalismo para respeitar essas premissas, esperando-se que o carácter prático domine a concepção do habitáculo. A sustentabilidade também terá uma palavra a dizer, com a marca a garantir que a escolha dos materiais privilegiará os mais amigos do ambiente, mas sem que a reciclagem comprometa a sua durabilidade.

À frente do condutor está um volante de dois raios com o novo lettering da marca, combinando os tradicionais botões com comandos tácteis hápticos, bem como um ecrã com a instrumentação, enquanto o display central abrigará o sistema de infoentretenimento. Sob a consola encontram-se espaços para arrumar pequenos objectos e para carregar o telemóvel (sem fios).

A Skoda não fornece mais dados acerca de baterias ou motorizações, mas vai adiantando que o Epic não se limitará a extrair energia da rede, podendo igualmente fornecê-la a outros aparelhos, pelo facto de integrar um sistema de carga bidireccional. Recorde-se que este SUV subcompacto vai ser fabricado aqui ao lado, em Pamplona (Espanha), tal como acontecerá com o Raval e o ID.2All.