A Skoda mostrou em 2022 as novas soluções estéticas da marca, denominadas Modern Solid, que foram reveladas ao público no protótipo Vision 7S. Sabe-se agora, através do CEO da marca checa, Klaus Zellmer, que este novo arranjo estilístico servirá de base para o próximo Enyaq, o SUV de maiores dimensões deste construtor do Grupo Volkswagen.

O Vision 7S, como o nome indica, possui um habitáculo com sete lugares, enquanto a próxima geração do Enyaq continuará a oferecer espaço para apenas cinco adultos – o que praticamente assegura que surgirá um SUV de maiores dimensões com bancos para sete –, mas com mais trunfos na manga. A começar por abandonar a actual plataforma do Grupo VW para modelos destas dimensões, a MEB que serve a VW, Audi, Cupra e Skoda (além da Ford, a quem foi cedida por troca com a base da pick-up que deu origem à Amarok), substituindo-a pela nova Scalable Systems Platform (SSP).

Numa entrevista à publicação britânica Autocar, Zellmer anunciou que o próximo Enyaq, além de exibir a nova estética Modern Solid, ainda que num formato mais pequeno do que o Vision 7S, adoptará igualmente a SSP, que o grupo alemão acredita representar um considerável passo em frente face à actual MEB. E deverá mesmo ser mais leve, uma vez que a MEB recorre apenas a peças em aço, enquanto a SSP deverá prever a inclusão de algumas peças em alumínio.

Maior que o actual, em termos de dimensões, o novo Skoda Enyaq está previsto para 2028 ou 2029 e deverá integrar um sistema eléctrico a 800V, permitindo-lhe aceitar carregamentos com maior potência. Espera-se, por isso, que a passagem de 10% a 80% de carga, que demora 35 minutos no actual Enyaq, seja reduzida para apenas 12 minutos na próxima geração.