A trégua na guerra entre Israel e o Hamas terá a trégua prolongada por mais dois dias – a pausa que terminava na manhã desta terça-feira será prolongada, ao que tudo indica, será prolongada até às 07h00 de quinta-feira (05h00 de Lisboa).

Em comunicado, o movimento islamita palestiniano anunciou “um acordo com os irmãos qataris e egípcios para um prolongamento da trégua humanitária temporária, que será por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua precedente“.

Um dirigente do movimento palestiniano, Ussama Hamdane, tinha anunciado pouco antes que o Hamas estava a preparar “uma nova lista” de reféns a libertar “para prolongar a trégua”, enquanto decorriam as conversações para estender o cessar-fogo. Nesta nova pausa, serão libertados pelo menos 20 reféns – 10 a cada dia.

Telavive também confirmou o acordo mas deixando pequenos avisos. O porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, um dos primeiros responsáveis israelitas a falar em público sobre o prolongamento da trégua, fez depender o compromisso da forma como a operação for correndo: “Nada é final até acontecer efetivamente”.

Ainda assim, horas mais tarde, o Times of Israel garantiu que o governo israelita aprovou uma lista de 50 prisioneiras palestinianas a serem potencialmente libertadas como parte do acordo para prolongar as tréguas temporárias. O gabinete do primeiro-ministro, Benjiamin Netanyahu, emitiu um breve comunicado a dizer que a lista tinha sido aprovada e que será cumprida “caso sejam libertados mais reféns israelitas”.