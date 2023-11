João Paulo Rebelo, ex-secretário do Estado do Desporto, suspeito de ter favorecido empresa de antigo sócio em contratos de cerca de 900 mil euros relacionados com testes Covid-19, assegura que não é arguido no caso e fala mesmo em “raciocínios muito delirantes”.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, depois do debate do Orçamento do Estado, João Paulo Rebelo garantiu que não está “acusado de coisa nenhuma” e explicou que não é arguido no caso. Na terça-feira, elementos da Polícia Judiciária fizeram buscas nas casas do antigo governante em Viseu, de onde é natural, e de Lisboa.

João Paulo Rebelo encontrava-se em Espanha e, depois ter sido contactado por ser um dos alvos dos nove mandados de busca domiciliária e não domiciliária cumpridas durante esta terça-feira, disponibilizou-se para voltar a Lisboa.

Aos jornalistas, o ex-governante confirmou que foi à Polícia Judiciária e que entregou o telemóvel e computador para perícias, mas negou ter tido qualquer interferência no processo que está no centro da Operação “Arrangements”. Em maio de 2020, o Jornal de Notícias noticiou que teria alegadamente pedido ao então presidente da Câmara de Viseu para contratar o laboratório ALS — que pertence a João Cotta, seu ex-sócio.

Como aqui explicava o Observador, o facto de os contratos públicos sob suspeita terem sido assinados antes de o Governo ter tido a autorização do INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, para a metodologia que deveria ser seguida pelo laboratório contratado é um dos indícios de alegado favorecimento que está sob investigação.

João Paulo Rebelo admitiu posteriormente ter feito a sugestão durante uma videoconferência com os presidentes de câmara da Comunidade Intermunicipal Viseu-Dão-Lafões, por saber que “a empresa ALS tinha capacidade para realizar mais 200 testes diários”. O antigo governante defendeu, ainda assim, que não o fez por qualquer “interesse económico” e sustentou até que recebeu com “enorme estupefação” a ideia de que pudesse ter tido “algum interesse próprio”.

Esta quarta-feira, no Parlamento, João Paulo Rebelo referiu-se às suspeitas que existem como fantasiosas. “Só raciocínios muito delirantes podem achar que numa reunião em que estou acompanhado de entidades que ajudavam o combate à Covid, com 14 pessoas numa videoconferência… parece inverosímil”, argumentou o socialista.

O antigo governante disse esperar “conclusões” o “mais depressa possível”. “Tenho de aguardar serenamente e esperar que demore outros três anos meses e meio. Hoje foram ilibados alguns membros do Governo por factos que aconteceram há sete anos. Só espero que não demore o mesmo tempo para chegarem a uma conclusão”, afirmou.