A Polícia Judiciária está esta terça-feira a realizar buscas em nove locais de Lisboa e de Viseu, incluindo as instalações do Instituto Português do Desporto e da Juventude, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Centro Hospitalar Tondela-Viseu e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge — num processo que visa, sabe o Observador, o ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que não foi ainda constituído arguido.

Em comunicado, o Ministério Público confirma a realização das buscas e explica que em causa está uma investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), delegada na PJ, com o objetivo de obter provas relacionadas com “factos suscetíveis de constituir crimes de participação económica em negócio e de abuso de poderes, por titular de cargo político, bem como de usurpação de funções”.

O MP detalha ainda que estão em causa duas situações diferentes, embora com os mesmos envolvidos.

Em primeiro lugar, a investigação debruça-se sobre a “celebração de um contrato público, por ajuste direto, ao abrigo do ‘Projeto PRID – Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas’, para aquisição de serviços de engenharia, com pessoa sem habilitação legal para a prática de atos decorrentes daquela profissão”.

Em segundo lugar estão em causa “suspeitas de favorecimento de contratação pública respeitante a análises de testes do vírus SARS-COV-2”.

O comunicado do Ministério Público acrescenta ainda que as buscas estão a ser realizadas por inspetores e peritos da PJ, a que se juntam “um representante da Ordem dos Médicos, cinco especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, cinco magistrados do Ministério Público e dois Juízes de Instrução Criminal”.

A nota difundida pelo Ministério Público não identifica o “titular de cargo político” envolvido no caso, mas o Observador sabe que um dos visados é o antigo secretário de Estado João Paulo Rebelo, que, contudo, ainda não foi constituído arguido.

Em maio de 2020 foi notícia que o então secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, tinha admitido ter sugerido uma empresa de um ex-sócio como uma das possibilidades para realizar testes à Covid-19 na região Centro.

Em abril de 2020, o Governo nomeou uma equipa de cinco secretários de Estado, incluindo João Paulo Rebelo, para coordenar a aplicação do estado de emergência nas cinco regiões de Portugal.

Quatro dias depois da nomeação, segundo as notícias da altura, João Paulo Rebelo terá pedido ao presidente da Câmara de Viseu para “potenciar” o laboratório ALS — uma empresa de um ex-sócio seu, João Cotta — para realizar testes à Covid-19 na região Centro.

João Paulo Rebelo admitiu posteriormente ter feito a sugestão durante uma videoconferência com os presidentes de câmara da Comunidade Intermunicipal Viseu-Dão-Lafões, por saber que “a empresa ALS tinha capacidade para realizar mais 200 testes diários”.

O antigo governante defendeu, ainda assim, que não o fez por qualquer “interesse económico” e sustentou até que recebeu com “enorme estupefação” a ideia de que pudesse ter tido “algum interesse próprio nesta associação que não fosse o de que – também na CIM Viseu Dão Lafões – se pudesse dar uma resposta eficaz a um problema que afligia, e aflige, todo o país”.