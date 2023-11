O presidente do Sindicato Independente dos Médicos garante que o aumento acordado entre a estrutura que lidera e o governo — e que prevê aumentos de até 15% no vencimento dos médicos — pode não se aplicar a todos os médicos a partir do dia 1 de janeiro. Milhares de médicos, sobretudo hospitalares, que não são filiados no Sindicato Independente dos Médicos (o único que assinou o acordo com a tutela) ficariam, de acordo com Roque da Cunha, fora dos aumentos de entre 11% e 14,6%, como prevê o acordo. Mas o Observador sabe que o Ministério da Saúde está ainda a avaliar a publicação de uma portaria de extensão, o permitiria abranger todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Para já, não existe ainda uma decisão tomada no ministério de Manuel Pizarro.

Segundo o líder do SIM, apesar de a atualização salarial se aplicar a todos os médicos em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, em relação aos que têm Contrato Individual de Trabalho (a larga maioria dos médicos que trabalham nos hospitais), o acordo só abrange os que são filiados no SIM. “O acordo aplica-se a todos os médicos, mas, em relação aos que têm contratos de trabalho individual, só se aplicará aos associados do SIM. É o que diz a lei“, sublinha Jorge Roque da Cunha, ao Observador. Desta forma, milhares de médicos poderiam vir a ter, em 2024, um aumento bem mais baixo: de 3%, o mesmo que os restantes trabalhadores da Função Pública.

A decisão de estender os aumentos acordados com o SIM esta terça-feira (depois de mais de 30 reuniões com os sindicatos) a todos os médicos está agora nas mãos do Ministério da Saúde. O Observador sabe que a tutela está a ponderar a publicação da chamada portaria de extensão, que poderá alargar a todos os médicos (mesmo os não filiados no SIM e que tenham contrato individual de trabalho) os aumentos agora acordados.

O acordo para a revisão da grelha salarial dos médicos do SNS prevê um aumento de 14,6% para os assistentes hospitalares com horário de 40 horas, de 12,9% para os assistentes graduados e de 10,9% para os assistentes graduados seniores.