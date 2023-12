Em atualização

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas este sábado num ataque na capital francesa. O atacante, que empunhava uma faca, já foi detido pelas autoridades.

A agência de notícias AFP avançou, citando uma fonte policial, que o atacante, de nacionalidade francesa e 26 anos, era “conhecido por islamismo radical e distúrbios psiquiátricos”. Segundo a mesma fonte, o homem terá gritado “Allahu Akbar” (“Deus é grande”) antes de ser detido pelas autoridades.

“A polícia deteve, corajosamente, um homem que estava a atacar transeuntes em Paris junto ao Quai de Grenelle”, confirmou esta noite o ministro do Interior. Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Gérald Darmanin apelou à população para evitar por agora a área.

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2023

O ministro disse mais tarde, em declarações aos jornalistas, que o atacante teria origem iraniana e disse à polícia que estava perturbado com a situação na Faixa de Gaza. Segundo Gérald Darmanin, o homem afirmou que não podia suportar que “os muçulmanos estivessem a morrer tanto no Afeganistão e na Palestina” e que acreditava que a França era “cúmplice” das ações israelitas, acrescentando que desajava morrer um mártir.

O homem estava listado como “ficha S”, um indicador usado pelas autoridades francesas para sinalizar um indivíduo considerado como uma ameaça à segurança nacional. De acordo com o Le Parisien, já era conhecido nos tribunais franceses e, em 2016, foi condenado a quatro anos de prisão por um plano de ataque que não chegou a avançar.

A BFMTV refere que o ministro do Interior já está em contacto com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que participou este sábado na COP 28, que decorre no Dubai até 12 de dezembro. O canal francês diz ainda que, para além de uma faca, o atacante utilizou um martelo para atingir os transeuntes e ameaçar as autoridades.

Fontes com conhecimento do caso revelaram ao canal francês que a promotoria nacional antiterrorismo está a avaliar a ocorrência, mas para já não abriu uma investigação.