Com os fortes nevões a atingirem várias partes da Europa, regressou um cenário de comboios e voos cancelados, engarrafamentos em estradas congeladas e inúmeros acidentes. Nem tudo é caos e transtorno à medida que as temperaturas vão descendo rumo ao inverno e que o continente se vai pintando de branco.

Do Reino Unido à Alemanha, da Bélgica à Áustria, sem esquecer a França ou a Dinamarca, não faltam imagens que contrastam com as limitações impostas pelo estado do tempo. Está aberto o caminho para as brincadeiras com trenós, os banhos de sol entre pinheiros, e até uma sessão de surf improvisada num corrente de Munique. Combinações perfeitas para atarefados São Nicolaus se porem ao caminho em preparativo para as festas.

