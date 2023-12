O vice-primeiro-ministro italiano e líder da Liga, Matteo Salvini, reuniu-se este domingo com parceiros europeus em Florença para promover uma aliança das forças de direita nas eleições de junho que torne possível “uma outra Europa”.

Salvini afirmou que “seria um erro fatal dividir o centro-direita na Europa” quando “pela primeira vez na história das instituições europeias uma outra Europa é possível”.

O dirigente italiano falava numa convenção com 12 delegações do grupo Identidade e Democracia (ID), que integra partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu.

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, e o vencedor das eleições na Holanda, Geert Wilders, enviaram mensagens de vídeo.

“Espero que a nossa vitória na Holanda seja o começo de uma onda de vitórias em toda a Europa. O nosso caminho é baseado nos princípios da identidade nacional e da liberdade. Devemos garantir que as decisões são tomadas por quem conhece o país”, afirmou Wilders na sua mensagem.

A convenção, que marca o início da campanha da Liga e da ID para as eleições europeias, obrigou ao destacamento de um forte dispositivo policial na cidade, uma vez que foram anunciadas cinco contramanifestações, uma das quais, com o lema “Fascistas fora de Florença”, considerada de alto risco para a ordem pública.

“Basta de Europa dos burocratas, temos que dizer como devemos viver, dar a nossa ideia do sistema de justiça e com espírito de unidade. Portanto, temos que construir uma frente unida para as próximas europeias”, afirmou o português André Ventura, líder do Chega, citado pela agência Efe.

Salvini sublinhou que o que esta reunião debate é “uma Europa sem liderança socialista ou de esquerda, com o centro-direita, que governa a Itália, à frente da União Europeia”, apontando a presença de partidos bem posicionados em França, na Holanda, na Áustria, na Bélgica e na Alemanha “e um partido do governo italiano”.

“Os dados dizem-nos que somos hoje a quarta força política no Parlamento Europeu. O objetivo é ficar em terceiro e sermos determinantes”, acrescentou.