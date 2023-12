(em atualização)

O ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, terá-se-á reunido várias vezes com o filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, avança a TVI, no âmbito do caso das gémeas luso-brasileiras que vieram a Portugal em 2020 receber tratamento com o medicamento Zolgensma, – um dos mais caros do mundo — para a atrofia muscular espinhal

Segundo a mesma televisão, as reuniões entre Lacerda Sales e Nuno Rebelo de Sousa decorreram no Ministério da Saúde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Confrontado pela estação de televisão sobre as reuniões, Lacerda Sales recusou-se a fazer comentários, reforçando a ideia de que só prestará esclarecimentos “em sede própria”, isto é, no DIAP e na Inspeção Geral das Atividades em Saúde.

“Corre inquérito em sede própria e só responderei aos detalhes do processo em sede própria, o IGAS e o DIAP, respeitando aquilo que são os tempos da justiça”, disse Lacerda Sales.

Recorde-se que, no boletim clínico das crianças feito pela equipa médica do Hospital de Santa Maria, a que a SIC teve acesso, os médicos referem que foi o então secretário de Estado da Saúde da altura — António Lacerda Sales — a pedir a consulta para as crianças, que teve lugar no dia 2 de janeiro de 2020.

À TVI, o diretor da Unidade de Neuropediatria do Santa Maria, António Levy Gomes, revelou esta quarta-feira que a consulta foi solicitada diretamente à diretora do Departamento de Pediatria do hospital (que abarca a Unidade de Neuropediatria), por Lacerda Sales. Já antes Levy Gomes tinha revelado que a diretora do serviço, Ana Isabel Lopes, referira que “houve pressões do secretário de Estado” para as crianças serem acompanhadas no Santa Maria.