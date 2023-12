O candidato à liderança do Partido Socialista (PS) Pedro Nuno Santos afirmou esta sexta-feira que António Costa “é o melhor político português” e espera que este possa continuar na política com outros cargos, dentro ou fora do país.

“António Costa é o melhor político português. Deu um grande contributo a Portugal nos últimos oito anos. Espero que possa ter oportunidade para continuar a servir o país, seja cá ou fora de Portugal”, afirmou Pedro Nuno Santos no auditório Paulo Quintela em Bragança, após reunião com militantes e simpatizantes do PS quando questionado se o primeiro-ministro demissionário tem margem para outros voos na política, designadamente um cargo europeu ou candidato à presidência da República.

Segundo o candidato a secretário geral do PS o futuro político “está sobretudo nas mãos dele [António Costa]” e que terá com certeza o apoio do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos afirmou ainda que recebeu “com muita alegria” o apoio de Carlos César. “É uma das maiores referências socialistas, o presidente do nosso partido. Contar com o seu apoio é uma prova de confiança na nossa candidatura de um dos melhores do PS”, referiu.

Sobre o governo de gestão que hoje se inicia poder ser um período particularmente difícil, Pedro Nuno Santos optou por lembrar que “os governos de gestão fazem parte dos processos democráticos”.

“Aquilo que o Governo puder fazer no quadro daquilo que a lei permite, fará. E acho muito bem que faça, porque o país não pode parar”, declarou o candidato a secretário-geral dos socialistas, acrescentando que, apesar de haver um processo eleitoral em curso e uma campanha legislativa para se fazer, há um governo em funções que deve continuar a trabalhar.