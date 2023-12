Diz a Organização Mundial da Saúde (OMS) que ter saúde vai muito além da simples ausência de doença. Ter saúde implica também um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Tendo em conta que passamos parte substancial das nossas vidas a trabalhar, é fácil perceber que a forma como cada um de nós se sente no local de trabalho, as relações que aí desenvolve e a possibilidade de conciliar a profissão com todas as outras esferas da nossa vida, vão determinar a nossa saúde física e mental.

Em Portugal, a avaliar pelas estatísticas, a saúde dos trabalhadores parece enfrentar desafios importantes. Um estudo realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis indica que cerca de 80% dos trabalhadores apresentam, pelo menos, um sintoma de burnout, e metade já têm cumulativamente três sintomas: exaustão, tristeza e irritabilidade. A Ordem dos Psicólogos estima que a perda de produtividade gerada pelo stress e por problemas de saúde psicológicos no trabalho custe ao tecido empresarial português até 3,2 mil milhões de euros por ano.

Há, no entanto, exceções à regra, empresas que procuram fazer diferente e ir ao encontro das necessidades dos colaboradores, proporcionando-lhes as condições necessárias ao seu bem-estar e à sua saúde mental e física. É o caso da Blip, tecnológica portuguesa, sediada no Porto, especializada no desenvolvimento de software à medida para web e mobile na área das apostas desportivas. Para além de ser uma das maiores empresas do setor em Portugal, oferece aos seus colaboradores uma experiência de trabalho única e diferenciadora, com diversas possibilidades de desenvolvimento e crescimento e com um grande desafio tecnológico. É também um dos principais tech hubs do Grupo Flutter, o maior operador de entretenimento desportivo online a nível mundial.

Não por acaso, a Blip foi recentemente consagrada vencedora da iniciativa ‘Melhores Empresas para Trabalhar’ em Portugal na categoria de ‘Grandes Empresas’, garantindo ainda a segunda posição do ranking geral. A tecnológica, aliás, surge com frequência neste tipo de certificações e prémios, nacionais e internacionais. Também em 2023, foi considerada uma “Empresa Verdadeiramente Flexível” pela certificação internacional Flexa na categoria de SAAS & Software e, adicionalmente, distinguida pelos Teamlyzer 2023 Awards em quatro categorias: primeiro lugar em Transparência e Entrevistas, segundo em Liderança, terceiro em HR e quarta posição no ranking geral de Melhor Empresa do Ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que pode pôr em risco a saúde mental de um colaborador? ↓ Mostrar ↑ Esconder A OPP identifica os vários riscos psicossociais que têm maior impacto na saúde física e mental dos colaboradores das diferentes organizações. São eles: Riscos associados às tarefas laborais: Incluem-se aqui os riscos relacionados com o trabalho realizado pelo colaborador, nomeadamente, quando este não lhe encontra significado ou quando não tem a possibilidade de pôr em prática os seus conhecimentos e competências; quando a carga de trabalho é superior ou muito inferior à sua capacidade; quando há falta de autonomia e controlo sobre as tarefas, se estas são perigosas, etc. Organização do trabalho: Encontram-se aqui os riscos associados aos horários de trabalho contínuos e excessivos, aos horários por turnos, à existência de poucas pausas para descanso e de curta duração, entre outros. Estrutura organizacional: Por exemplo, quando se verifica uma indefinição das funções do colaborador; quando há falta de comunicação interna; quando existem conflitos e má relação com a organização; as oportunidades de promoção e desenvolvimento profissional são poucas ou nenhumas e/ou as recompensas são insuficientes. Outros: Imagem social negativa da organização; residência do colaborador a grande distância do local de trabalho; incerteza e instabilidade do posto de trabalho; ambiente laboral de conflito; falta de apoio, existência de assédio e/ou violência; dificuldade em conciliar o trabalho com a vida familiar, etc. Fonte: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2020), O custo do stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho, em Portugal.

Boas práticas que fazem a diferença

A Blip foi fundada em 2009 com apenas 3 colaboradores e, ao fim de três anos, foi adquirida pela Betfair. Hoje, pertence ao Grupo Flutter – líder mundial de entretenimento desportivo online -, conta com mais de 700 colaboradores e quer continuar a crescer.

“Este crescimento rápido, mas sustentado, e o contínuo investimento na Blip enquanto tech hub e pólo de atração de talento tecnológico, mostram que somos um parceiro estratégico para o grupo. Ao mesmo tempo, os resultados reforçam a qualidade do trabalho desenvolvido pelos nossos colaboradores, que são o nosso maior ativo.”, observa Patrícia Carneiro, People Director da Blip.

Para a Blip, colaboradores felizes são colaboradores mais produtivos. Ganha a empresa e ganha o trabalhador um conjunto de benefícios essenciais ao equilíbrio do binómio família-trabalho, ao seu bem-estar e à qualidade da sua saúde mental. No início deste ano, a tecnológica portuense lançou uma nova política de apoio à parentalidade (Parental Choices), que contempla uma de três opções: três meses extra de licença financiados pela empresa, três complementos financeiros durante os primeiros três anos do filho, ou uma combinação das duas opções anteriores.

Entre outros benefícios, o colaborador tem ainda direito a um seguro de saúde com coberturas alargadas (como psicologia e nutrição) e que se estende gratuitamente aos elementos do agregado familiar. Tem também direito a um período de 25 dias de férias anuais que pode chegar aos 30 consoante a antiguidade.

Com o objetivo de promover o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, a Blip disponibiliza ao colaborador e familiares um programa de apoio que dá acesso a um conjunto de serviços gratuitos, como consultas de psicologia, aconselhamento bancário, financeiro, entre outros.

Personalizar a gestão do tempo

A forma como cada um gere o seu tempo de trabalho, e como isso contribui para o seu bem-estar na organização, também é uma preocupação da Blip. A flexibilidade laboral é intrínseca à empresa e é também garantida através do Ways of Working, programa que permite ao colaborador escolher o formato no qual exerce as suas funções – presencial, remoto ou híbrido -, com um pacote de benefícios ajustados à modalidade escolhida.

Quem faz parte desta equipa tem também a possibilidade de trabalhar até 20 dias úteis por ano a partir de qualquer lugar do mundo, através do programa Take 20. E graças ao Social Responsability Day, pode ainda dedicar dois dias por ano, em equipa ou individualmente, a causas com as quais se identifique, sejam elas sociais, humanitárias, ambientais, animais ou outras.

Aprendizagem e desenvolvimento contínuos

Na Blip, há uma aposta efetiva numa filosofia de aprendizagem e desenvolvimento de carreira contínuos, que oferece autonomia, orientação e oportunidades para que os colaboradores aperfeiçoem as suas habilidades e aprofundem os seus conhecimentos. É o caso do Self Development Fund, um fundo anual de mil euros para ser aplicado no desenvolvimento de competências técnicas ou soft skills, no acesso a conferências ou formações, ou na aquisição de livros e manuais que as complementem. Está também disponível o programa Job Swing, que permite aos colaboradores experimentar outras áreas da empresa.

3 fotos

“Trabalhamos diariamente para oferecer a melhor experiência possível aos nossos colaboradores, implementando as melhores práticas e políticas de recursos humanos, as mais disruptivas e inovadoras, alicerçadas na preocupação com a flexibilidade e desenvolvimento das nossas pessoas. Na Blip, valorizamos a autonomia e responsabilidade, dois dos pilares da nossa cultura empresarial.”, afirma Patrícia Carneiro.

Paralelamente, são disponibilizados vários programas de desenvolvimento interno, criados pela equipa de Learning & Development em parceria com entidades externas – desde aulas de inglês a programas de aceleração de competências. Todas estas formações são dedicadas aos colaboradores a quem é dado o tempo e as condições para usufruírem da melhor maneira deste tempo de aprendizagem.

Neste âmbito, destaca-se a BLIP Tech Academy, uma academia de formação recentemente lançada para se dedicar ao desenvolvimento de competências técnicas críticas, recorrendo para tal a conhecimento dentro de portas. Tem como objetivos o desenvolvimento de especialistas técnicos da empresa e fortalecer o posicionamento da Blip como hub tecnológico e empregador de excelência na área do desenvolvimento de software. Só este ano, foram formados 123 Backend Developers em 12 sessões de formação, lecionadas por 11 formadores internos, num total de aproximadamente 7000 horas de formação.

Estão ainda disponíveis gratuitamente diversos cursos on demand, através da Plataforma Udemy, que inclui formações técnicas das mais variadas áreas profissionais, mas também mais holísticas, como gestão de tempo, gestão de emoções, desenvolvimento de capacidades de comunicação e liderança, entre outras.

“Acreditamos que estamos no caminho certo, garantindo aos nossos colaboradores as condições ideais e necessárias para desenvolverem o seu trabalho e potenciarem o seu talento. A formação, seja ela mais formal, informal ou on the job, é essencial para o desenvolvimento profissional e de carreira”, assegura Patrícia Carneiro, People Director da Blip.

Um escritório à medida de cada um

Nada falta no escritório da Blip, um open space de quase seis mil metros quadrados instalado num edifício de referência arquitetónica do Porto. Para além de oferecer espaços de trabalho convencionais equipados com todo o material necessário, também são privilegiadas as áreas de trabalho colaborativo e em equipa.

São oferecidas diversas comodidades para que os colaboradores se sintam acolhidos e confortáveis: há estacionamento gratuito, uma cozinha com snacks disponíveis durante todo o dia e sopa ao almoço, um terraço com horta biológica, um auditório multifuncional e ainda uma sala de descanso e uma sala de jogos.

Neste escritório, procura-se promover uma cultura de pertença e de partilha entre todos. As comunidades Blip, atualmente mais de 17, são disso exemplo, reunindo-se semanal ou mensalmente para partilhar interesses específicos em diversas áreas de lazer – yoga, pilates, futebol, escalada, kickboxing, padel, cerâmica, entre outras -, como forma de fomentar o espírito de comunidade na empresa.