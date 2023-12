O hábito de poupar sempre foi importante e, cada vez mais, assume-se como uma das melhores formas de gerir a ansiedade em relação a um futuro incerto. A gestão inteligente das finanças pessoais, nomeadamente, através da alocação de uma parte dos rendimentos para poupança e/ou investimento, pode garantir a realização de objetivos a curto e longo prazo, tais como: a realização de uma viagem com toda a família, a frequência de um curso superior, uma reforma tranquila ou até a construção ou renovação da habitação.

São muitas as soluções de poupança existentes, como é o caso das contas-poupança e os depósitos a prazo. Mas, ainda que estes produtos financeiros pareçam ser a mesma coisa, a verdade é que não são. Apresentamos-lhe já de seguida as principais diferenças e ainda lhe damos conta das características dos depósitos a prazo do ActivoBank, ideais para quem quer pôr (mesmo) as poupanças a render.

Conta poupança vs. depósito a prazo: qual o melhor?

Claro que a resposta a esta pergunta não é direta, pois depende muito do objetivo associado à poupança. Se a principal intenção for fazer reforços, então a melhor escolha entre as duas opções recai na conta-poupança, como explicamos já de seguida.

A conta-poupança é, como o próprio nome indica, uma conta que se abre no banco com o propósito de poupar. É muito parecida com um mealheiro, uma vez que é possível ir colocando dinheiro regularmente na conta, com a vantagem de se receber algum retorno financeiro na forma de juros. Estes são pagos com a frequência acordada com o banco ou estipulada por este, sendo que o rendimento depende sempre do número de dias em que a poupança está entregue ao banco. Por outro lado, embora o objetivo seja poupar, todos sabemos que imprevistos acontecem, e este tipo de contas permite, em regra, que o dinheiro seja movimentado, ainda que com alguma penalização.

Quanto aos depósitos a prazo, estes correspondem também ao depósito de uma determinada quantia no banco com o objetivo de constituir uma poupança. Existe um prazo estipulado inicialmente pelo banco para a duração do depósito e, quando o prazo termina, ocorre a devolução do dinheiro depositado, acrescido dos respetivos juros.

Em princípio, quanto mais longo for o período do depósito a prazo, maior é a taxa de juro oferecida, a qual é também, em regra, superior à verificada nas contas-poupança. Sendo assim, geralmente a rentabilidade dos depósitos a prazo é superior à das contas-poupança.

Outra das diferenças que importa salientar prende-se com a mobilização antecipada do dinheiro depositado (em parte ou na totalidade), pois nem todos os depósitos a prazo permitem essa movimentação, pelo que é importante a verificação da Ficha de Informação Normalizada (FIN).

Conta-Poupança:

Pode fazer vários reforços, realizando depósitos regulares como se fosse um mealheiro Pode escolher se os juros são pagos na conta à ordem ou na conta-poupança

Depósitos a Prazo:

Não permite reforços Juros pagos no fim do prazo

Depósito a prazo, sim. Mas qual escolher?

São muitos os depósitos a prazo disponíveis no mercado, pelo que importa perceber bem as características de cada um, tendo bem presentes as necessidades individuais de poupança. O ActivoBank tem à sua disposição diversas modalidades, mas para que se torne mais fácil optar pela mais indicada para si, deixamos aqui o que caracteriza cada opção:

Depósito Especial AB: o segredo que vai gostar de saber

Este é um depósito a prazo com a duração de 180 dias e que não tem valor máximo de poupança, ou seja, a partir de 500 euros (que é o valor mínimo de constituição) pode poupar tudo o que quiser. Este depósito não é renovável e não permite reforços. Há a possibilidade de mobilização antecipada do dinheiro depositado, parcial ou totalmente, com penalização de 100% aplicada aos juros correspondentes ao montante mobilizado.​ Os juros são pagos na data de vencimento do depósito, sendo creditados na conta de depósitos à ordem associada. Taxa de remuneração: TANB de 3,50%, que corresponde a uma TANL de 2,52%.

Depósito Exclusivo App: para o tio Patinhas que há em si

Como a designação dá a entender, este é um depósito a prazo exclusivo para clientes com a aplicação ActivoBank instalada, uma vez que a constituição só pode ser feita através da app. Trata-se de um depósito com o prazo de 360 dias, sendo que não há a possibilidade de renovação, reforço nem de mobilização total ou parcial. Destina-se a grandes poupanças, na medida em que tem um valor mínimo de constituição de 5 mil euros e máximo de 150 mil euros. Os juros são pagos na data de vencimento do depósito, mediante crédito na conta de depósitos à ordem associada. Taxa de remuneração: TANB de 3,50%, que corresponde a uma TANL de 2,52%.

Depósito a Prazo Novos Clientes AB: o presente de boas-vindas

Destinado exclusivamente a clientes particulares que abriram uma conta à ordem ActivoBank nos 90 dias anteriores, este é um depósito com prazo de 180 dias, o qual não é renovável. Não permite reforços, mas é possível a mobilização antecipada, parcial ou total, em qualquer altura do depósito, havendo uma penalização de 100% aplicada aos juros correspondentes. Tem um montante mínimo de constituição de 500 euros e máximo de 100 mil euros. A taxa de remuneração varia conforme o cliente tenha, ou não, domiciliação de ordenado/pensão:

TANB de 3,75%, que corresponde a uma TANL de 2,70% para clientes novos com ordenado ou reforma/pensão domiciliada nos últimos 60 dias.

TANB de 3,50%, que corresponde a uma TANL de 2,52% para clientes novos sem ordenado domiciliado.

Depósito Aforro Activo: para quem prefere prazos longos

Cinco anos (1800 dias) é o prazo deste Depósito Aforro Activo, que tem um montante mínimo de constituição de 100 euros e máximo de 50 mil euros. Este depósito a prazo não é renovável nem permite reforços, sendo possível a mobilização antecipada do valor total ou parcial, em qualquer altura do depósito, havendo uma penalização de 100% aplicada aos juros correspondentes. Em relação à taxa de remuneração, a taxa de juro nominal a aplicar será igual à taxa Euribor para o prazo de três meses, em vigor no início de cada período de cálculo de juros, não podendo esta ser inferior a 0% ou superior a 2,75%, à qual poderão acrescer os prémios de permanência.

Prémios de permanência: Atribuídos no 2.º ano (0,10%), e no 5.º ano (0,15%) do depósito.

TANB máxima possível no 5.º ano: 3,00% (2,75% + 0,10% + 0,15%).

Agora que já conhece os diversos depósitos a prazo ActivoBank já não há motivo para continuar a deixar o seu dinheiro parado na conta à ordem ou guardado debaixo do colchão. Escolha a opção que melhor se adapta às suas características e necessidades, e boa poupança!