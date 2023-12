As limitações na rede hospitalar levaram a que uma criança tivesse de viajar de Guimarães para Lisboa para ser atendida nas urgências. Segundo a Lusa, que cita fonte hospitalar, a criança tinha de ser submetida a uma cirurgia, mas a agência de notícias não precisa nem a idade, nem o sexo, nem a operação a que o doente teve de ser submetido. Em Lisboa, a criança foi recebida no Hospital D. Estefânia, segundo o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Foi cerca das 17h00 que o hospital pediátrico D. Estefânia, que faz parte do CHULC, recebeu “uma criança em urgência para cirurgia pediátrica vinda do Hospital de Guimarães”, disse a mesma fonte, realçando ser “o caso mais elucidativo” das limitações e do fecho de serviços por falta de médicos para assegurarem as escalas.

O Hospital D. Estefânia está a receber uma média de 300 doentes por dia no serviço de urgência, tendo atingido 378 episódios de urgência no dia 13 de novembro, o que, segundo a mesma fonte, representa uma situação “muito complicada”.

No domingo, o serviço de urgência do hospital D. Estefânia atendeu 288 casos (mais 47 comparativamente ao dia 10 de dezembro de 2022), no sábado 296 casos (mais 55) e na sexta-feira (mais 62).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta situação deve-se ao encerramento de várias urgências em torno do hospital, uma situação que afeta esta semana 33 serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde.

Durante esta semana, segundo a Direção Executiva do SNS, 33 serviços de urgência em todo o país vão estar a funcionar com limitações. Segundo o novo plano de reorganização da rede dos serviços de urgência do SNS, entre 10 e 17 de dezembro estarão 50 unidades a funcionar em pleno dos 83 pontos em todo o país.

O plano indica que as especialidades com mais constrangimentos nas urgências são cirurgia geral, pediatria, ortopedia e ginecologia e obstetrícia, mas há quatro hospitais que apresentam, em alguns dias, limitações nas urgências da Via Verde AVC, nomeadamente Viana do Castelo, Guarda, Santarém e Garcia de Orta, em Almada.