Entre as várias propostas apresentadas no Kenshiki de 2023, o evento mais importante que a Toyota organiza anualmente em solo europeu, o construtor japonês atribuiu ao Urban SUV Concept um lugar de destaque. E percebe-se a relevância, uma vez que este veículo eléctrico é um B-SUV, um dos segmentos com maior potencial de crescimento no mercado do Velho Continente, sendo simultaneamente acessível. Como se isso não bastasse, é igualmente o primeiro a chegar ao mercado.

O Urban SUV Concept revelado em Bruxelas é ainda um protótipo, mas, de acordo com o que foi assegurado por responsáveis da marca, a versão definitiva não irá afastar-se muito do que foi mostrado no Kenshiki. Trata-se de um SUV com aspecto volumoso e robusto, mas com apenas 4,3 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,62 m de altura, ou seja, mais comprido, mais largo e mais alto do que o Yaris Cross, modelo que apenas está disponível com mecânicas híbridas.

Face às suas dimensões, a versão de série deste Urban SUV visa bater-se com propostas que já estão no mercado como o Volvo EX30 ou o Smart #1, também eles SUV exclusivamente eléctricos e com bitolas similares (4,23 m para o primeiro e 4,27 m para o segundo).

O assento traseiro regulável em longitude permitirá beneficiar a mala ou o habitáculo, sendo que a estética será um dos seus principais atributos, exibindo o que é a nova linguagem estilística do fabricante e surgindo como uma derivação expectável do novo Prius, devidamente adaptada à filosofia SUV.

Recorrendo a baterias mais avançadas do que as actualmente disponíveis no bZ4X, capazes de oferecerem 20% mais autonomia e 40% menos de custos, o Urban SUV será revelado na sua forma definitiva no início de 2024, para chegar ao mercado pouco depois. E de acordo com o responsável pelo Marketing da Toyota Europa, Andrea Carlucci, o Urban SUV eléctrico deverá usufruir de uma autonomia de 480 km e ser proposto por cerca de 35.000€.