A campanha de segurança rodoviária de Natal e Ano Novo deste ano tem imagens “mais duras” que edições anteriores, ao mostrar o outro lado das consequências dos acidentes, nomeadamente o que se passa nos hospitais.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou, esta terça-feira, no Museu da Carris, em Lisboa, a campanha “O melhor presente é estar presente”, que arranca na quarta-feira e vai decorrer até 2 de janeiro de 2024 para apelar a todos os que circulam nas estradas e ruas que o façam em segurança.

O presidente da ANSR, Rui Ribeiro, explicou que a campanha conta com a parceria de mais de 240 entidades públicas e privadas e engloba televisões, rádio, imprensa nacional, regional e local, rede multibanco, painéis ‘led’ nas estações de serviço, além de sites institucionais e redes de publicidade exterior em várias cidades, locais de alta visibilidade, através de cartazes, ‘mupis’ e outros suportes gráficos.

Rui Ribeiro afirmou que as campanhas de Natal e Ano Novo deste ano “são mais duras do que o costume ao representarem uma outra face dos acidentes rodoviários que são uma face que normalmente está oculta a todos, que é o socorro e o que se passa nos hospitais portugueses”.

Zero mortos e feridos nas estradas é o único número aceitável”, afirmou.

Durante o período da campanha da ANSR decorrem, em simultâneo, ações de sensibilização, prevenção e fiscalização da Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A operação de Natal e Ano Novo da PSP e GNR vai começar em 15 de dezembro e prolonga-se até 2 de janeiro de 2024, existindo dois períodos considerados mais críticos devido ao presumível aumento do tráfego rodoviário, designadamente entre 22 e 26 de dezembro e 29 de dezembro e 2 de janeiro.

O chefe da divisão de trânsito e segurança rodoviária da PSP avançou aos jornalistas que a polícia vai apostar “numa postura de forte presença e de grande visibilidade nos locais onde pode haver uma maior concentração de pessoas e ocorrências de acidentes”.

“Estaremos presentes como fator dissuasor e para evitar que os condutores adotem comportamentos de risco”, disse Paulo Ramos, precisando que a PSP vai dividir a ação de fiscalização em duas partes.

O responsável indicou que, durante o período do Natal, a PSP vai ter “uma especial atenção para o excesso de velocidade e condução sob o efeito do álcool, mas também, e porque é uma altura onde há uma grande movimentação de pessoas junto a zonas comerciais, ao desrespeito dos sinais de trânsito e circulação nas passadeiras”.

Na passagem do ano, acrescentou, a PSP “estará atenta ao excesso de álcool e de velocidade, as duas principais causas de sinistralidade rodoviária”.

Também a GNR terá “dois períodos de esforço”, tendo em conta o aumento do fluxo de trânsito que se faz sentir na altura do Natal e do Ano Novo.

Segundo a GNR, no Natal as vias mais críticas são em direção ao Norte e Interior do país e no Ano Novo são as estradas em direção ao Sul.

A porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, disse aos jornalistas que vai existir um reforço do patrulhamento, estando também a corporação atenta, durante este período, ao álcool, velocidade e distração, nomeadamente do telemóvel.

Por sua vez, o comandante da ANEPC, André Fernandes, deu conta do dispositivo da proteção civil que vai estar nas principais estradas do país para “aumentar a capacidade de resposta e rapidez do socorro rodoviário e pré-hospitalar dos corpos de bombeiros”.

Segundo André Fernandes, este dispositivo da ANEPC vai contribuir para “a redução da mortalidade e encurtar o tempo de socorro que é feito entre o acidente e o transporte da vítima ao hospital”.

O comandante da ANEPC deu conta de que os corpos de bombeiros vão estar posicionados em 132 locais do país com equipamentos de salvamento e desencarceramento, ambulâncias de socorro e veículos de comando, estando envolvidos no período de 22 de dezembro e 2 de janeiro 866 bombeiros.