Apesar de remontar a 1995 e de já se terem passado 28 anos, a polémica entrevista da princesa Diana ao jornalista Martin Bashir, conhecida como “entrevista da vingança”, continua a dar que falar. O juiz Brian Kennedy instou a BBC a divulgar mais de três mil emails que envolvem Bashir e vários chefes e diretores da emissora pública britânica.

De acordo com o jornal El País, os documentos foram solicitados pelos jornalista Andy Webb, que investiga que conhecimento tinham os diretores da BBC e o que aconteceu depois da polémica entrevista.

No passado sábado, Webb publicou um artigo no The Mail On Sunday onde acusou o jornalista Martin Bashir de só ter conseguido entrevistar Diana depois de lhe ter “vendido uma série de mentiras e difamações”. Andy Webb acrescentou ainda que os chefes da BBC “encobriram grande parte do que sabiam sobre o engano de Bashir”.