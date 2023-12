A 11.ª edição do Prémio BPI Fundação “la Caixa” Seniores 2023 contou com 196 candidaturas, tendo sido premiados 38 projetos para implementação em território nacional que vão beneficiar mais de 4000 seniores com mais de 1,3 milhões de euros. O objetivo é apoiar projetos sólidos e inovadores do terceiro setor que incentivem a autonomia e o bem-estar das pessoas mais velhas, com especial foco no fortalecimento das relações interpessoais e na prevenção das situações de fragilidade e vulnerabilidade.

Dar resposta a questões como a solidão e isolamento dos mais velhos é outra das prioridades, privilegiando também a construção de pontes entre várias gerações. Dinamizar atividades ao ar livre ou ensinar que dentro de uma sala, através das tecnologias, podemos estar ligados ao mundo são alguns exemplos do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para impulsionar o envelhecimento ativo e saudável.

Desde o lançamento em 2013, já foram distinguidos 326 projetos no valor de 8,9 milhões de euros, beneficiando mais de 72 000 idosos Os vencedores mais recentes foram conhecidos a 27 de novembro e os projetos caraterizam-se, como nos anos anteriores, pela diversidade, desde o apoio emocional aos idosos e promoção dos afetos, à ajuda nas tarefas doméstica ou transporte personalizado, até às oficinas de estimulação cognitiva, criativa e digital, entre outros. E quem disse que a população sénior não pode apanhar a onda? Na edição de 2023 os incentivos dirigiram-se também para o desporto com projetos ao ar livre como vela ou Surf.

Os projetos premiados ao longo das várias edições incentivam a dinamização de hábitos de vida saudáveis, atividades de estimulação cognitiva, acesso a serviços básicos, promoção da saúde mental, melhoria das condições de vida e de saúde das pessoas em situação de doença ou em cuidados paliativos, bem como apoio aos familiares.

Inovação e criatividade são critérios valorizados na hora de escolher os vencedores. A avaliação das candidaturas realiza-se de forma objetiva com base nas linhas prioritárias estabelecidas e conta para além do júri com a contribuição de 28 colaboradores ou reformados do BPI que, em regime de voluntariado, reuniram com todas as instituições candidatas que têm como missão fazer a diferença na vida de todos e cada um dos idosos.

1. AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego 2. ADI – Associação de Solidariedade Social de Duas Igrejas 3. APSCDFA – Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres 4. Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual 5. Associação Causa – Unidos Por Uma Casa 6. Associação Cristã da Mocidade de Setúbal 7. Associação Mais Proximidade, Melhor Vida 8. Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer 9. Associação Tecnológica e Recreativa – Intensify World 10. ATLAS – Associação de Cooperação para o Desenvolvimento 11. CACFF – Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão 12. Cáritas Diocesana de Lisboa 13. Casa do Povo de Santo António 14. CASTIIS 15. Centro Social do Divino Espirito Santo 16. Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro 17. Centro Social Paroquial de Areosa 18. Centro Social Paroquial de Requião 19. Centro Social Paroquial de Torres Vedras 20. Centro Social Paroquial dos Pousos 21. Cerciespinho- Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado, C.R.L 22. Clube Gaivotas da Torre – Associação Juvenil 23. Coop. de Solidariedade Social "Os Amigos de Sempre" CRL 24. DCTR – Associação Cultural 25. Fundação Betânia – Centro Apostólico de Acolhimento e Formação 26. Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga 27. Gondomar Social – Associação de Intervenção Comunitária 28. Grupo de Acção de Solidariedade Social de Antas 29. Matiz- Associação para a Promoção da Saúde Mental 30. Núcleo Desportivo e Social 31. Pista Mágica – Associação 32. Santa Casa da Misericórdia de Almada 33. Santa Casa da Misericórdia de Arganil 34. Santa Casa da Misericórdia de Bragança 35. Santa Casa da Misericórdia de Oeiras 36. Santa Casa da Misericórdia Vila Velha de Ródão 37. SEAWOMAN – Associação para a Promoção da Mulher através do Desporto e Atividades Náuticas 38. Surf Clube de Viana