A Madeira investiu 8,8 milhões de euros em 513 projetos de criação de empresa própria por pessoas desempregadas desde 2015, indicou esta quarta-feira a secretária da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, referindo que foram constituídos 876 novos postos de trabalho.

Este governo (PSD/CDS-PP) acredita no potencial das pessoas, acredita na capacidade da juventude, acredita na capacidade dos nossos empreendedores”, disse a secretária regional.

Insistindo que o executivo reconhece e valoriza o empenho destas pessoas, Ana Sousa recordou a aposta que tem sido feita “na capacitação, na formação, na partilha do conhecimento para levar mais longe o sonho de quem quer criar a sua empresa e torná-la sustentável”

Ana Sousa falava na cerimónia de celebração de oito novos contratos de concessão de incentivos para criação de novas empresas em diversos setores de atividade, no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), no Funchal.

O CRIEE é uma das 19 medidas promoção de emprego do Instituto de Emprego da Madeira, sendo responsável pela criação de 876 novos postos de trabalho desde de 2015, ano em que o social-democrata Miguel Albuquerque assumiu a presidência do Governo Regional, sucedendo a Alberto João Jardim, também do PSD.

Em 2023, foram celebrados 43 contratos de concessão de incentivos no âmbito desta medida, um investimento superior a 634 mil euros que permitiu a criação de 43 postos de trabalho.