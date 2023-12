Um embate entre dois comboios do metro em Pequim, devido aos nevões que atingiram a capital da China, resultou em 515 feridos, incluindo 102 com fraturas, informaram esta sexta-feira as autoridades.

O acidente ocorreu nesta quinta-feira à noite, numa zona montanhosa no oeste de Pequim, numa parte à superfície da linha de Changping.

Os carris escorregadios provocaram a travagem automática do comboio que seguia à frente. Um comboio que seguia atrás estava numa secção descendente, derrapou e não conseguiu travar a tempo, informou a autoridade municipal dos transportes, em comunicado.

O pessoal médico, a polícia e as autoridades dos transportes acorreram ao local e todos os passageiros foram retirados por volta das 23 horas (15 horas, em Lisboa), segundo a mesma nota.

Vinte e cinco passageiros estavam sob observação e 67 permaneciam hospitalizados na manhã desta sexta-feira, de acordo com as autoridades.

Rescue efforts are underway following an incident on the Beijing Subway Changping Line today. Beijing now is affected by snowy and bad weather. pic.twitter.com/ZVsvxxSedg — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) December 14, 2023

A neve, invulgarmente forte, que começou a cair na quarta-feira levou à suspensão de algumas operações ferroviárias e ao encerramento de escolas.

Os alertas continuam a vigorar para estradas com gelo, frio extremo e queda de neve adicional. As temperaturas deverão descer para 11 graus negativos durante a noite. Não foram registadas mortes devido às tempestades de inverno que atingiram uma vasta faixa do norte da China.