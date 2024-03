O Presidente angolano, João Lourenço, sugeriu esta sexta-feira que conseguiu renegociar os termos da dívida de Luanda junto de credores chineses, após um encontro com o primeiro-ministro chinês, no início de uma visita oficial à China.

Lourenço afirmou ter conseguido “desbloquear em grande medida” os “constrangimentos apresentados por Angola relativamente aos compromissos com bancos e instituições credoras chinesas” e que foram negociadas “medidas de alívio que não prejudicam os interesses de nenhuma das partes”.

A dívida de Angola à China ascende a cerca de 17 mil milhões de dólares (15,6 mil milhões de euros), lembrou o chefe de Estado angolano, durante o encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, no Grande Palácio do Povo, junto à Praça Tiananmen, no centro de Pequim.