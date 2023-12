Luís Montenegro e Nuno Melo ainda não fecharam a coligação pré-eleitoral com que se vão apresentar a votos nas próximas legislativas, mas o processo, sabe o Observador, está “bem encaminhado”. O diabo, como em tudo, está nos detalhes: os democratas-cristãos não abdicam de ter, pelo menos, três lugares elegíveis na lista de candidatos a deputados. Mais relevante ainda, os dois partidos estão a tentar perceber se a aliança pré-eleitoral tem condições para se repetir nas eleições europeias de junho de 2024.

O Observador sabe que esta hipótese não está descartada por Luís Montenegro, que em breve tomará uma decisão sobre se aceita ou não as condições do CDS. Ainda assim, o tema continua a dividir o núcleo duro do PSD. Existe quem acredite que uma coligação PSD/CDS nos termos clássicos arriscar-se-ia a parecer meramente tática, não produzindo a ideia que se pretende; assustar, precisamente, o eleitorado moderado que Montenegro espera seduzir; e afastar parte do eleitorado do PSD, que não estará disposto a votar numa aliança “Montenegro-Melo”.

Seja como for, mesmo contra as opiniões de alguns dos conselheiros mais próximos, Montenegro e Melo parecem ter tudo encaminhado. A decisão estará, aliás, por dias. A ideia é garantir que a aliança não se esgota nestas legislativas – não haveria grande sentido político em fazer uma coligação pré-eleitoral em março (legislativas) para depois irem sozinhos a votos em junho (europeias). Mais do que uma questão de lugares nas eleições para a Assembleia da República, é esta hipótese que está a ser avaliada pelas respetivas direções partidárias.

