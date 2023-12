Uma vez que a votação para as eleições diretas no PS se divide por dois dias (esta sexta-feira e sábado), já estão concluídas as contagens de votos nas primeiras doze federações, que indicam uma tendência clara (e esperada). Segundo as contas que fontes de ambas as candidaturas confirmaram ao Observador, Pedro Nuno Santos segue, como era de prever, com vantagem, conquistando dez federações até agora, contra duas em que José Luís Carneiro é o mais votado.

O resultado mais expressivo é, segundo apurou o Observador, em Aveiro, de onde Pedro Nuno Santos é natural, e onde vence com mais de 75% dos votos. Também tem uma clara maioria em Lisboa, com cerca de 67% dos votos, e noutra das maiores federações do país, Setúbal.

José Luís Carneiro conseguiu, por seu lado, convencer a maioria dos eleitores socialistas na Federação Regional do Oeste e em Vila Real. Perdeu, no entanto, em Bragança, uma das federações em que contava com o apoio da respetiva presidente, Berta Nunes.

As restantes federações que penderam para o lado de Pedro Nuno Santos são Évora (onde Carneiro contava com apoios importantes, como Capoulas Santos e Carlos Zorrinho), Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre e Viana do Castelo. O candidato menos votado, Daniel Adrião, não conquista nenhuma federação.

Este sábado, dia final de votações, será a vez de os votantes de alguns dos maiores distritos e dos que podem, em tese, ser mais divisivos — caso do Porto e de Braga — irem às urnas. Os resultados serão conhecidos já ao final da noite, e no domingo António Costa fará a passagem de testemunho ao seu sucessor, no Largo do Rato.