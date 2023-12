O relatório final dos trabalhos da Comissão Independente, criada para averiguar denúncias de assédio no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, será entregue no final de fevereiro, dois meses depois do previsto.

“O pedido de adiamento por parte da Comissão Independente decorre da elevada quantidade e complexidade da documentação recebida até recentemente”, justifica o CES.

Numa nota publicada na página de internet, o CES esclarece que a prorrogação, por dois meses, do prazo de entrega do relatório final de trabalhos foi aprovada pela direção, em reunião do dia 15 de dezembro, a pedido da Comissão Independente.

Três investigadoras que passaram pelo CES da Universidade de Coimbra denunciaram situações de assédio num capítulo do livro intitulado “Má conduta sexual na Academia – Para uma Ética de Cuidado na Universidade”, o que levou a que os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins acabassem suspensos de todos os cargos que ocupavam no CES.

O CES acabou por criar uma Comissão Independente, que iniciou funções a 01 de agosto e estipulou que as denúncias de alegadas situações de assédio deveriam ser submetidas até 30 de setembro.

Em outubro, a Comissão Independente informou a Lusa, via e-mail, que os resultados finais do processo seriam comunicados publicamente até ao final do ano de 2023.

Na nota agora publicada, quando faltam poucos dias para o fecho do ano, o CES informa que a possibilidade de extensão do prazo para a entrega do relatório “já havia sido prevista pelas duas partes aquando da constituição da Comissão”.

“A direção do CES reitera a sua vontade de promover o esclarecimento das situações publicamente relatadas e vê esta prorrogação como fundamental para garantir um processo rigoroso e uma análise cuidada de toda a documentação”, sustenta.

A direção do CES e a Comissão Independente deixaram ainda a garantia de que, após a conclusão e análise do relatório final dos trabalhos, “mantêm o seu compromisso com a apresentação pública dos resultados, em data a confirmar tão cedo quanto possível”.