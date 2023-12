É o contra-ataque de Vítor Escária. O ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro diz que os pressupostos legais do crime de tráfico de influências que lhe é imputado não foram cumpridos por falta de indícios sobre o momento e a forma de consumação do crime — e acrescenta que nem sequer está demonstrada a entrega por Diogo Lacerda Machado de qualquer vantagem para si.

“Não é minimamente credível ou crível, desde logo ao nível da experiência comum e do sentido da vida, que Vítor Escária se dispusesse a cometer crimes, a bem de um projeto, contentando-se altruisticamente com a compensação monetária dada a um terceiro”, lê-se no recurso que será decidido pela Relação de Lisboa e ao qual o Observador teve acesso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.