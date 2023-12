Tal como estava previsto, Luis Suárez é o novo reforço do Inter Miami e vai-se juntar a Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, antigos companheiros no Barcelona. O uruguaio ruma à equipa da MLS depois de deixar o Grémio. O contrato do avançado tem validade apenas para a próxima época.

“Estou muito feliz e animado para encarar este novo desafio com o Inter Miami. Mal posso esperar para começar e estou pronto para trabalhar para tornar realidade o sonho de conquistar mais títulos com este grande clube. Estou otimista sobre o que podemos alcançar juntos com a nossa ambição conjunta”, disse Suárez. “Vou dar tudo de mim para dar alegrias a estes grandes adeptos de quem tanto ouvi falar enquanto uso as cores do Inter Miami e estou ansioso para me reunir com grandes amigos e jogadores. Também estou ansioso para conhecer os meus novos colegas de equipa e treinadores”.

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami ???? pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

Lionel Messi foi o primeiro do grupo de antigos jogadores do Barcelona a rumar à Flórida, tendo sido oficializado em julho. Mais tarde, juntaram-se Jordi Alba e Sergio Busquets. O quarteto venceu em conjunto na Catalunha uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, quatro Ligas Espanholas e quatro Copas do Rei.

“Estamos muito satisfeitos por ter no nosso clube um jogador com a qualidade e paixão do Luis”, disse o co-proprietário do Inter Miami, David Beckham. “Ele juntou-se a uma equipa que está a inspirar a próxima geração e estamos ansiosos para vê-lo entrar em campo com ex-companheiros de equipa e jovens jogadores da nossa formação”.

No início do próximo ano, o Inter Miami vai participar num torneio de pré-época na Arábia Saudita designado Riyadh Season Cup. Nessa ocasião, Messi e Ronaldo vão-se voltar a defrontar quando a equipa da Flórida jogar contra o Al Nassr do internacional português.