Cumprindo o que já tinha prometido há um ano, a Apple revelou no Worldwide Developers Conference as novas habilidades da próxima versão do CarPlay. Além de inúmeras melhorias, o software vai ser capaz de recolher informações do veículo como a velocidade, carga da bateria, volume de combustível no depósito, consumos e autonomia, para depois apresentar tudo isto com um novo grafismo, específico do sistema.

Para evitar que fiquem registos de infracções, como excessos de velocidade, ou para impedir que alguém possa depois saber por onde circulou o veículo através do smartphone, a Apple garante que estes dados nunca ficarão memorizados no aparelho, servindo apenas para serem apresentados de uma forma graficamente distinta e mais atraente, permitindo ainda que o condutor possa personalizar o painel de instrumentos consoante as necessidades do momento.

As imagens que publicamos foram partilhadas pela Apple, sendo visível numa delas todo o tablier de um Aston Martin. E não há aqui qualquer surpresa, uma vez que este construtor britânico já tinha feito saber que vai contar com o novo CarPlay para agradar (ainda mais) aos seus clientes mais tecnológicos e sempre à procura de algo diferente. Uma vez activado, o Apple CarPlay tomará conta por completo do ecrã central e também do painel de instrumentos.

Outro dos fabricantes que também pretende retirar partido do potencial do novo sistema da Apple é a Porsche, onde o CarPlay pode tomar conta do painel de instrumentos, do ecrã central e do terceiro display em frente ao passageiro.