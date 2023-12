Centro Comercial Colombo

Lisboa, Centro Colombo, Praça Central, Piso 0. Até dia 10 de janeiro das 12h00 às 00h00, de segunda a sexta-feira, e das 11h00 às 00h00, ao fim de semana.

Para entrar numa árvore de Natal: tem 18 metros e é familiar a todas as pessoas que nos últimos 20 anos têm feito as suas compras de Natal no Centro Comercial Colombo. Este ano o shopping de Lisboa decidiu inovar e oferecer uma experiência imersiva a miúdos e graúdos. Com a duração de 15 minutos, esta acontece dentro da árvore de Natal: a voz é de Rui Maria Pêgo e conta um excerto da obra O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner. Cá fora, está o Pai Natal, que espera por uma foto e pela lista de desejos dos participantes.

Museu Nacional Soares dos Reis

Rua de Dom Manuel II 44, 4050-522 Porto. Dia 22 de dezembro às 15h00. Bilhete 10€.

Para ir ao museu antes do Natal: depois de um mês com um programa completo, recheado de visitas, oficinas e concertos, o Museu Nacional Soares dos Reis fecha a quadra natalícia com uma visita temática no dia 22 que vai percorrer cenas alusivas à natividade em pinturas e esculturas presentes na exposição de longa duração. 1900 – A Arte portuguesa na encruzilhada dos tempos tem inicio às 15h00 e é aberta tanto a jovens como adultos pelo valor de 10 euros. Ainda durante este mês, até dia 31, os visitantes do Museu Nacional Soares dos Reis vão poder explorar a exposição temporária Portreto de la Animo Art Brut Etc. que promete proporcionar o encontro entre obras do acervo do museu e da coleção Treger Saint Silvestre, em depósito no Centro de Arte Oliva. No domingo, dia 24, o horário de funcionamento do museu pode ser diferente.

Fortaleza do Guincho

Hotel Fortaleza do Guincho Relais & Châteaux, 2750-642 Cascais. De 20 a 25 de dezembro. Jantar a 165 euros.

Para revisitar as tradições natalícias através do sabor: perú, bacalhau, polvo e sonhos. No Natal não faltam tradições, principalmente quando toca à cozinha, e para as recordar — com um toque de chef — o Fortaleza do Guincho preparou um menu especial. Está disponível de dia 20 a 25 e é composto por 11 momentos. A magia dos sabores do Natal começa com um cocktail, acompanhado por um set de snacks surpresa que aconchegam a barriga enquanto a entrada de canja de polvo não chega. De seguida, surgem a dourada selvagem ao vapor, acompanhada por samos de bacalhau e grão-de-bico, o perú com castanhas assadas e chalotas caramelizadas e, por fim, o borrego merino do Alentejo. E porque Natal não é Natal sem doces, os sonhos chegam à mesa recheados com creme de baunilha e acompanhados por uma pêra bêbeda e por gelado de especiarias. No topo, molho de chocolate.

Hip Market

Nova Arcada, Avenida de Lamas 100, 4700-038 Braga. Até 29 de dezembro das 10h00 às 23h00. Entrada livre.

Para fazer as últimas compras: e porque a última ida ao shopping antes da noite de Natal não precisa de ser uma dor de cabeça, o Hip Market está de regresso ao Nova Arcada, em Braga, para uma edição que promete facilitar a escolha. Até 29 de dezembro, o mercado pop-up reúne várias marcas portuguesas que oferecem dezenas de sugestões criativas. Da moda à decoração, passando pelos artigos para os mais novos, há presentes para todos os gostos e necessidades.

Spatia Comporta

Estrada das Bicas, Marco da Saibreira, Bicas, 7570-337 Grândola. Até 2 de janeiro.

Para encontrar a tranquilidade durante as Festas: e porque a Comporta não é apenas um destino de verão, também na época natalícia há razões para ir explorar estes lados da costa alentejana. Até 2 de janeiro, o Spatia Comporta convida todos aqueles que queiram fugir do tradicional e procuram um refúgio rural a aventurarem-se nas atividades natalícias e a explorarem as opções gastronómicas que o resort preparou para esta quadra. Do chá de tarde de Natal à montagem de efeitos, passando pela degustação de vinhos quentes e pela decoração de biscoitos, há atividades para todas as idades. Quanto à comida, no dia 24 não falta a ceia — onde o bacalhau e as rabanadas marcam presença — e no 25 o almoço. Ambos são elaborados pelo chef Afonso Carvalho e têm o valor de 70 euros por pessoa. A programação completa pode ser consultada na página do Spatia.

Queijaria do Monte

Rua Luís Augusto Palmeirim, 1E, Alvalade, Lisboa. Segunda-feira das 12h00 às 20h00, de terça a sexta das 10h30 às 20h00 e sábado das 09h00 às 20h00.

Para levar para a mesa: a nova boutique de queijos artesanais já abriu em Alvalade, mesmo a tempo para se preparar uma tábua de queijos e enchidos para a mesa da consoada. Com mais de 300 referências de queijos, de várias curas, nacionais e internacionais, a Queijaria do Monte tem uma variada seleção de produtos que casam muito bem com o rei deste espaço. Dos vinhos aos enchidos, nas estantes desta boutique há compotas, mostardas, foie gras e até utensílios para preparar o queijo. Pensados especialmente para o Natal, há também cabazes de produtos artesanais, que vão desde os 27 aos 89,95 euros.

Glee Boutique Café

Tivoli Avenida da Liberdade, Lisboa. Até 6 de janeiro.

Para provar pastelaria francesa: bonecos de neve em arroz doce, árvores de Natal em praliné ou macarons de alfarroba. O Glee Boutique Café chegou ao Tivoli da Avenida da Liberdade, em formato pop-up, para deliciar até ao Dia dos Reis os amantes de chocolates e de pastelaria francesa. Com casa na Marina de Vilamoura, este doce café rumou a norte com arrojadas propostas para celebrar a época festiva — e que prometem destacar-se na mesa da consoada. Entre elas estão a torta de Natal, a Bola de Natal e, claro, os macarons, bombons, Éclair e tarteletes.

Samissone

8 Marvila, praça David Leandro da Silva 8, 1950-064 Lisboa. Dias 21, 22 e 23 das 12h00 às 00h00. Entrada livre.

Para ir a uma venda pop-up: de 21 a 23 de dezembro, a Samissone vai estar no 8 Marvila em formato pop-up para dar a oportunidade aos amantes de diversidade cultural-alternativo-independente de adquirirem algumas das peças das coleções de arquivo da marca, tudo num ambiente dinâmico, colorido e culturalmente rico. Presentes vão estar também as coleções Macua e Selma Uamusse Design Collection by Samissone, assim como a mais recente novidade da marca: Baby Samissone. A venda pop-up vai acontecer nas lojas 15 e 16 do 8 Marvila.

Lully 1661

Rua do Grilo 12, 1950-109 Lisboa. De terça-feira a sábado das 8h00 às 19h00.

Para comer um pão à francesa: tem inspiração barroca e apresenta-se como muito mais do que apenas uma padaria. A Lully 1661 abriu no Beato, em Lisboa, para ser o local onde as pessoas se reúnem diariamente para provar o coração deste projeto acabadinho de sair do forno: o pão. Estes são feitos de acordo com as receitas tradicionais francesas — não fosse o nome ser inspirado no compositor, músico e dançarino Jean-Baptiste Lully, que dominou o estilo musical barroco francês — e surgem nas mais variadas formas. Há croissants, brioches, baguetes com 1 metro de comprimento ou o Paillard, um pão de 4,5 quilos. Para que um pequeno-almoço na Lully 1661 fique completo, há ainda bolos, doces, compotas e café.

Óbidos Vila Natal

2510-089 Óbidos. Até 31 de dezembro. Bilhete a 10€ para adulto e a 8€ para crianças.

Para viajar pela magia do Natal: como acontece todos os anos desde 2006, Óbidos vestiu-se a rigor para celebrar o Natal com miúdos e graúdos. Até dia 31 de dezembro, a Vila Natal convida todos apanhar o Óbidos Express e a embarcarem numa viagem de magia: este ano há uma Escola de Feiticeiros. Com uma Casa do Gigante, uma pista de gelo onde se pode jogar Quadball, workshops e muitos laboratórios animados e educativos, esta escola promete muita animação, fantasia e, claro, feitiços. E como nesta época não pode faltar o Pai Natal, este espera por todos na Sala do Diretor da escola. Na sexta-feira (22) a vila está aberta das 11h00 às 20h00, sábado (23) das 11ho00 às 23h00, domingo (24) das 11h00 às 18h00 e na segunda-feira, dia de Natal, está encerrada. Os bilhetes podem ser adquiridos na página do evento.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.