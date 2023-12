O Natal é em família e, muitas vezes, isso implica viagens e algumas de longa distância. Apesar de ser bom revisitar os nossos entes queridos, a verdade é que a carteira sofre, seja pelo volume de comida, seja pelos gastos que hoje viajar de carro implica.

Mesmo que se preveja uma viagem muito curta, as contas fazem-nos tremer (até mais do que o frio). Mas para que a única coisa penosa de reencontrar seja apenas ter de comer até quase não conseguir levantar-se da mesa, vamos mostrar-lhe que existem descontos que pode aproveitar para desfrutar de umas férias de Natal descansadas e mais económicas, com vantagens que vão desde dos abastecimentos na bp, depois de fazer compras no Pingo Doce, a descontos na energia EDP Comercial ou na Via Verde.

O segredo é que os descontos que vemos muitas vezes anunciados em separado podem na verdade ser acumulados, ao contrário do que estamos habituados.

Quando abastece na bp, não só está a ganhar pontos com o Cartão Poupa Mais ou BP premierplus como está a reduzir na sua fatura de energia EDP Comercial e da Via Verde. E, quando faz compras no Pingo Doce, está a acumular saldo para descontar nos seus abastecimentos. Tudo acumulado, transforma-se num conjunto de descontos que vale a pena descobrir e aproveitar, bem como as poupanças que se acumulam no final da sua viagem.

Acumular saldo com o Cartão Poupa Mais do Pingo Doce

Vamos imaginar que vai comprar uns snacks para entreter os “passageiros” durante a viagem. Umas sandes prontas a levar, bolachas, uns chocolates, (e uns rebuçados Flocos de Neve, para os mais gulosos). Pelo caminho, descobre também que o Pingo Doce tem líquido para-brisas que dá sempre jeito ter dentro do carro e, quando se apercebe, já está a acumular saldo para descontar no abastecimento da bp. Por exemplo, 40€ no Pingo Doce significam 2€ de desconto na bp.

Se a conta no Pingo Doce ficar um bocado mais elevada, porque ainda fez uma compras de última hora para a consoada, ou para a passagem de ano, e gastar, por exemplo, 160€, consegue acumular 8€ para poupar no próximo abastecimento na bp. Gasta num lado, poupa no outro.

Poupar nas portagens com desconto Via Verde

Mesmo na auto-estrada, a poupança está no caminho. É que cada abastecimento de 20 litros na bp significa 1 ou 2€ de poupança na fatura da Via Verde, dependendo do tipo de combustível. A melhor parte? A partir do momento que associa os cartões bp à App Via Verde, o desconto é automático, ou seja, passa a poupar sem sequer pensar nisso, desde que seja cliente Mobilidade ou Mobilidade Leve. Saiba como associar aqui no ponto 41.

Poupar na sua fatura de energia EDP Comercial

Se for cliente da energia EDP Comercial recebe 2€ ou 4€ de desconto na fatura de energia por cada 40 litros na bp, mensalmente. Uma economia extra, acumulando-se com os outros benefícios. À semelhança do desconto na Via Verde, a partir do momento em que associa o seu cartão Poupa Mais ao seu contrato de energia EDP Comercial, a acumulação de descontos é automática. Veja a explicação rápida e fácil aqui no ponto 25.

Acumular pontos em cartão

Nas férias, não são só os bolos das avós que acumulam pontos. Se abastecer na bp, a cada litro que abastece, ganha 1 ponto nos cartões Poupa Mais ou BP premierplus para trocar por produtos que pode usar na viagem como suportes para smartphone Goodyear, headphones sem fios, ou brinquedos para os mais novos. E, para quem gosta de poupar, compensa ter sempre no porta-bagagens todas estas vantagens bp.

Para os mais céticos, podem sempre usar o simulador de poupança para saberem quanto podem poupar por mês e ficar surpreendidos por, até agora, ainda não terem descoberto estas dicas para viajar no Natal, sem congelar a carteira.