O Inter Milão manteve este sábado os quatro pontos de vantagem no topo da Liga italiana de futebol, após receber e vencer o Lecce, por 2-0, na 17.ª jornada da competição.

A equipa de Milão alcançou a terceira vitória seguida na Serie A, com golos do francês Yann Bisseck, aos 43 minutos, e de Nicolò Barella, aos 78, perante um Lecce que acabou o encontro com menos uma unidade, por expulsão de Banda, aos 84.

Isto significa que o Inter segue no primeiro posto, agora com 44 pontos, mais quatro do que a Juventus, segunda classificada, que este sábado foi vencer ao campo do Frosinone, por 2-1.

Por seu lado, o Lecce segue no meio da tabela, no 12.º lugar, com 20 pontos.

O Bolonha continua a surpreender e manteve-se em lugar de acesso à Liga dos Campeões, no quarto posto, com 31 pontos, depois de vencer em casa a Atalanta, rival direto nesta luta, por 1-0. O escocês Ferguson fez o único golo da partida, aos 86 minutos.

Com assistência do lateral português João Ferreira no lance do golo alcançado, a Udinese empatou no campo do Torino (1-1), enquanto o Verona recebeu e venceu o Cagliari, por 2-0.