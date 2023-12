O dia amanheceu cinzento em Praga, onde se choram as vítimas daquele que está a ser considerado o pior tiroteio da história da República Checa. Este sábado, declarado dia de luto nacional, as bandeiras dos edifícios oficiais estão a meia haste e já se cumpriu um minuto de silêncio em homenagem às 14 vítimas que morreram durante um ataque na Universidade Charles.

Às onze da manhã (hora de Lisboa) cumpriu-se o minuto de silêncio e ouviram-se tocar sinos de igreja por todo o país. Em Praga foi celebrada uma missa em memória das vítimas.

BREAKING: A memorial church service is being held at St. Vittus Cathedral in Prague for the victims of Thursday’s mass shooting which left 14 people deadhttps://t.co/PAiZ4D1jU3

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oa8v0meKHu

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2023