Contra uma equipa em zona de despromoção da Segunda Liga, não era suposto o FC Porto ter passado por tantas dificuldades. Os mais de 30.000 adeptos que assistiram no Estádio do Dragão ao encontro entre dos emblemas já eliminados da Taça da Liga foram brindados com uma vitória sofrida frente ao Leixões (2-1).

Só nos cinco minutos finais é que o FC Porto conseguiu o golo que deu o triunfo. Evanilson arrancou a grande penalidade e Taremi converteu. Os nomes dos dois avançados não entraram nas escolhas inicias e Sérgio Conceição. Só quando o treinador portista lançou uma série de jogadores habitualmente titulares é que os azuis e branco deram conta da tarefa.

Podia pensar-se que, não fosse o empate prevalecer até praticamente ao final, as figuras máximas do plantel portista não tinham saído do banco, guardando balas para outras batalhas. De qualquer modo, Sérgio Conceição esclareceu que “estava estipulado” lançar pesos pesados como Evanilson, Taremi, Galeno e Pepê, pois “tinham que ter algum ritmo” e “descanso a mais não faz bem a ninguém”.

Conceição fez nove mudanças no onze em relação ao clássico com o Sporting. Apenas João Mário e Zé Pedro se mantiveram no lote de titulares, sendo que o treinador portista ficou agradado com a quantidade de opções que apresentou vindas do Olival. “Veja quantos jogadores é que jogaram hoje que pertenciam ao espaço da equipa B. Na linha defensiva, temos o João Mário, que é da formação, o Zé Pedro, que é da formação, o João Mendes, que é da formação, temos o Romário, no meio-campo, que é da formação, o Francisco também, o Danny também. Temos vacas magras, sabe?”.

O FC Porto, à semelhança do que tem acontecido noutros jogos, voltou a desperdiçar vários oportunidades para dilatar a vantagem. “A ineficácia é sempre um problema”, constatou Sérgio Conceição. “Há situações a melhorar, essa tem-se repetido muitas vezes, especialmente nas competições internas”, completou.