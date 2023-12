A única forma de democratizar os veículos eléctricos é torná-los acessíveis e assegurar que, além de não poluírem nos locais em que circulam, ou seja no centro das grandes cidades onde a qualidade do ar é tradicionalmente má, são igualmente mais baratos de utilizar. Daí que quando o Grupo Volkswagen anunciou pretender produzir em 2025 o ID.2 (modelo com as dimensões de um Polo, 4 metros, que irá originar ”irmãos” sobre a mesma base noutras marcas do grupo alemão) e um preço de 25.000€, a notícia foi acolhida como um passo decidido na direcção correcta.

Não foi necessário esperar muito mais para também a Renault anunciar, já para 2024, o lançamento do utilitário R5, com a mesma dimensão e preço do ID.2, mas com os franceses a irem ainda mais longe ao agendarem para 2026 o citadino Twingo (3,7m) eléctrico por apenas 19.000€. Uns meses depois foi a vez da Stellantis responder através da Citroën, anunciando para 2024 um C3 (4,0m) a bateria por 23 mil euros, prometendo para 2025 uma versão com bateria mais pequena por 20.000€. Mas nesta enumeração de eléctricos acessíveis, é sempre bom recordar que foi a Dacia (do Grupo Renault) quem abriu as “hostilidades”, ao lançar o pequeno e pouco potente Spring (3,7m) em 2021, por 18.000€, valor que entretanto já subiu para 20.000€ com motor de 45 cv e 22 mil euros quando a “manada” sobe para 65 cv.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de já existirem algumas propostas no ar, umas já para o próximo ano e outras para 2025 ou 2026, não há nada melhor do que a concorrência quando o objectivo é melhorar as características do produto e baixar o respectivo preço. É nesta óptica que é de saudar o anúncio da Hyundai (que certamente arrastará a Kia, do mesmo grupo) quanto à produção de um eléctrico barato e mais pequeno do que os actuais Ioniq 5 e 6.

Quem deu a notícia foi o director de marketing da Hyundai Europa, Andreas-Christoph Hofmann, que em conversa com a Automotive News revelou que a marca está a desenvolver um eléctrico acessível para rivalizar com concorrentes com o ID.2, o que deixa antever um automóvel utilitário com aproximadamente 4 metros. A segunda boa notícia teve a ver com o preço, uma vez que o responsável pelo construtor no Velho Continente posicionou o custo do futuro pequeno eléctrico acessível ao nível da concorrência, afirmando que “todos sabemos que o objectivo para este tipo de veículos é 20.000€”. Se o futuro eléctrico barato vai ser denominado Ioniq 1 ou Ioniq 2 ainda é um mistério, que dependerá se as suas dimensões se aproximarem dos 3,7m do Hyundai i10 a gasolina ou dos 4,0m do i20.