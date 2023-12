O New York Times (NYT) avançou esta quarta-feira com um processo contra a OpenAI e a Microsoft por violação de direitos de autor. O jornal norte-americano considera que as duas empresas usaram milhões de artigos disponíveis online para desenvolverem chatbots e produtos na área da inteligência artificial (IA).

A OpenAI é a empresa responsável pelo ChatGPT, que foi disponibilizado ao público em novembro de 2022, familiarizando muitas pessoas com a experiência de interagir com a IA através de linguagem natural. A Microsoft é a principal parceira da OpenAI e também a empresa que está a integrar os vários tipos de investigação da dona do ChatGPT nos seus produtos.

O NYT é o primeiro grande jornal norte-americano a avançar com um processo deste género. As organizações de media já tinham sinalizado o seu desagrado por muita da informação que alimenta os modelos de IA generativa, como é o caso do ChatGPT, ter sido usada sem autorização, mas ainda ninguém tinha recorrido à justiça.

Na queixa, o NYT considera que as empresas exploraram os seus conteúdos sem permissão para criar produtos de IA, incluindo o ChatGPT e o Copilot, que faz parte das soluções tecnológicas da Microsoft. O jornal argumenta que os conteúdos de “milhões de artigos” publicados ao longo dos anos foram usados para treinar um chatbot que agora compete com órgãos de informação como se fosse “uma fonte confiável de informação”. Além disso, é ainda dito que foram usados conteúdos para “criar produtos que substituem o The Times e roubam audiências” à publicação.

O jornal pede uma compensação monetária, mas a queixa não especifica o valor. Ainda assim, é dito que a OpenAI e a Microsoft devem ser responsabilizadas por “milhares de milhões de dólares” devido às perdas por “cópia indevida e uso dos trabalhos valiosos e únicos” do meio de comunicação social.

O jornal lembra que as notícias, reportagens e investigações que publica são “trabalho de milhares de jornalistas, cujos empregos custam centenas de milhões de dólares por ano”.

É ainda pedido que as duas empresas destruam qualquer tipo de modelo de chatbot que foi treinado com material do NYT protegido por direitos de autor.

O processo foi apresentando no tribunal de Nova Iorque. Até agora, não há comentários por parte da OpenAI e da Microsoft sobre este processo.

Apesar da contestação, alguns órgãos de comunicação social, como a Associated Press ou o grupo Axel Springer (dono do Bild, Die Welt, Politico ou Business Insider) já anunciaram acordos de licenciamento comercial de conteúdos com a OpenAI.