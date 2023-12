Depois do Natal, Mariah Carey e Bryan Tanaka anunciam separação ao fim de sete anos

Carey e Tanaka conheceram-se quando este era um dos bailarinos da digressão The Adventures of Mimi, de 2006. Anos mais tarde, os dois viriam a começar um relacionamento, que foi confirmado pela diva pop em 2017.

Durante este período, passou a ser diretor criativo de Carey, trabalhando lado a lado com a companheira. A especulação sobre o estado da relação começou este novembro, quando fãs da cantora registaram que Tanaka não viajou com a cantora durante a série de concertos Merry Christmas One and All!, que a artista deu no último mês.

Mariah Carey não comentou publicamente o fim da relação e o ex-casal não divulgou a razão da separação. O anúncio marca o fim do terceiro relacionamento público da cantora, depois dos casamentos com o empresário discográfico Tommy Mottola (1993 a 1998) e com o apresentador televisivo Nick Cannon (2008 a 2014, com quem teve dois filhos).