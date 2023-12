Que entidade não gostaria de receber pelo Natal (e sem qualquer custo adicional) um conjunto de 23 carros potentes, alguns dos quais de marcas míticas como a Ferrari ou Bentley, para distribuir pelos seus funcionários? Embora esta seja uma situação rara, foi exactamente isso o que aconteceu à polícia turca, cujas brigadas vão passar a deslocar-se numa “bombas” tão potentes quanto rápidas.

A frota de 23 veículos capazes de fazer crescer água na boca não chegou aos agentes com a ajuda do Pai Natal, mas sim de Hakan Ayik, o homem mais procurado pelos australianos por chefiar os Comancheros, um gang de motociclistas que se dedicava ao tráfico de droga a partir de Sidney, na Austrália, de onde fugiu em 2010. Ayik foi detectado pela polícia turca em Istambul, de acordo com o Daily Telegraph, que não só o prendeu, como lhe confiscou as 23 “máquinas”.

O contentamento das autoridades turcas com a apreensão foi tal que até teve direito a um vídeo, onde surgem os automóveis que recheavam a garagem particular do criminoso. Os veículos foram depois transformados em carros da polícia – pintados de branco, equipados com o kit de luzes e pouco mais – e prontos a serem estreados a perseguir bandidos como o seu antigo proprietário.

O vídeo foi divulgado na rede social X do ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya. Aí o governante explica que foram “confiscados 23 veículos como resultado de uma operação levada a cabo pelo departamento da polícia de Istambul contra o crime organizado”, concluindo depois que, “segundo decisão do tribunal, estas viaturas foram entregues à polícia”.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.… pic.twitter.com/mzBtgp5EgU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023

Não foi divulgada uma lista exaustiva destes novos carros da polícia, mas através das fotos é possível identificar um Ferrari 488 e um Bentley Continental GT, além de vários Audi (um deles um RS6), Mercedes, Volvo, Porsche e Range Rover.

O New York Post avança que, quando Ayik foi preso na Turquia, foram igualmente capturados mais 37 indivíduos e o equivalente a cerca de 250 milhões de euros em bens.