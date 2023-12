Françoise Bettencourt-Meyers é a primeira mulher a acumular uma fortuna superior a 100 mil milhões de dólares (cerca de 90 mil milhões de euros), segundo o Bloomberg Billionaires Index. A fortuna da vice-presidente do conselho de administração da L’Oréal está avaliada em 100,2 mil milhões de dólares.

Com esta quantia, Bettencourt Meyers ocupa a 12.ª posição na lista das personalidades mais ricas do mundo, que é liderada por Elon Musk (232 mil milhões de dólares), seguido de Bernard Arnault (179 mil milhões) e Jeff Bezos (178 mil milhões). Bettencourt Meyers rompeu a barreira dos 100 mil milhões de dólares na quinta-feira, depois das ações da L’Oréal terem valorizado, escreve o The Guardian.

Bettencourt Meyers tem 70 anos e lidera a família que continua a ser a maior acionista da empresa de cosméticos, com uma participação de 35%. A sua riqueza subiu, em 2023, cerca de 28,6 mil milhões de dólares, chegando agora à fasquia dos 100 mil milhões. Esta tendência registou-se em metade dos 10 mais ricos do mundo, que aumentaram a sua fortuna em 2023.

A L’Oréal foi fundada em 1909 por Eugène Schueller, avô de Bettencourt Meyers, e inicialmente serviu para fabricar e comercializar tintas de cabelo inventadas pelo próprio. A empresa, que tem sede em Clichy, perto de Paris, está avaliada em 241 mil milhões de euros.