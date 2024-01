As grávidas seguidas no Hospital de Santa Maria estão, desde esta segunda-feira, dia 1 de janeiro, a ser reencaminhadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Com o bloco de partos ainda em obras, esta foi a solução encontrada pela Direção Executiva do SNS para o primeiro trimestre de 2024, depois de ter sido interrompido o protocolo entre o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (que abarcava o Santa Maria) e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que recebeu, durante cinco meses — no Hospital São Francisco Xavier — as utentes seguidas no Hospital de Santa Maria.

O encaminhamento diz respeito às grávidas seguidas em Santa Maria e que necessitem de uma indução do parto ou que tenham agendada uma cesariana. No caso das grávidas que necessitem de uma cesariana emergente, continuarão a ser encaminhadas para os hospitais que tenham vaga disponível a cada momento, de acordo com a orientações do INEM.

Por outro lado, o Hospital de Santa Maria vai reabrir a urgência de Ginecologia, passando a assegurar a resposta às utentes da sua área de referência e de outros hospitais da área de Lisboa e Vale do Tejo que não tenham capacidade de resposta.

