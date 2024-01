As eleições para os órgãos sociais do Penafiel, emblema da II Liga portuguesa de futebol, terão apenas uma lista candidata, liderada pelo atual vice-presidente, José António Reis, anunciou quinta-feira o clube “rubro-negro” em comunicado oficial.

O prazo para receção de listas terminou às 17h30 de quinta-feira e não se apresentaram quaisquer outras concorrentes para o ato eleitoral, agendado para 19 de janeiro, no qual a candidatura única tomará posse.

José António Reis, presidente adjunto e administrador da SAD, assume a lista A, que deverá constituir uma solução de continuidade para todos os órgãos sociais – Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal -, e procurará manter o rumo do clube face à demissão de António Gaspar Dias, anunciada em 20 de dezembro de 2023.

António Gaspar Dias abdicou da presidência do emblema penafidelense após a indicação do seu nome, por parte da Comissão Política do PSD, para integrar a lista de deputados dos sociais-democratas ao círculo eleitoral do Porto nas eleições legislativas, que se realizam a 10 de março de 2024.