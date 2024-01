Desde que voltou à Primeira Liga para ficar, em 2014/15, que o Boavista não pontuava no Bessa contra o FC Porto. Os axadrezados tiveram de esperar praticamente 10 temporadas consecutivas até voltarem a festejar a conquista de um único ponto contra os dragões, em casa e no dérbi da Invicta, dia que chegou esta sexta-feira e com um empate com golos de Toni Martínez e Bruno Lourenço.

Há 17 anos que o Boavista não conseguia marcar em jogos consecutivos no Bessa contra o FC Porto, já que também marcou na época passada, sendo que os dragões somaram a terceira partida seguida sem vencer fora de casa, o pior registo desde setembro de 2021. Com este empate, a equipa de Sérgio Conceição ficou desde já a cinco pontos da liderança do Sporting, que nesta jornada já goleou o Estoril, e pode ainda ficar a quatro do Benfica e ser igualado pelo Sp. Braga.

No fim do jogo, ainda no relvado, jogadores e equipa técnica do FC Porto aproximaram-se dos adeptos que foram até ao Bessa. Liderados por Sérgio Conceição e Pepe, ouviram mais assobios do que aplausos e um menos simpático “palhaços, joguem à bola”. Na zona de entrevistas rápidas, de forma habitual, o capitão dos dragões assumiu a responsabilidade de dar a cara pela equipa.

Adeptos do FC Porto descontentes com a exibição da equipa: "Palhaços, joguem à bola!"pic.twitter.com/P0kXnIEB2e — Daily Dragões (@dailydragoes) January 5, 2024

“É uma pena. Fizemos de tudo para ganhar este jogo. Eles fizeram o golo do empate numa falta de concentração da nossa equipa. Temos de estar melhor preparados para não sofrer estes golos, a equipa reagiu ao máximo. Eles fecharam-se lá atrás, procurámos dar muita largura ao jogo e tentar encontrar espaços interiores para depois explorar a linha defensiva deles. Conseguimos, algumas vezes, mas não fomos tão eficazes para sair daqui com uma vitória. Há que continuar a trabalhar. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e assim foi”, começou por dizer Pepe.

Mais à frente, o internacional português recordou que era preciso dar “mérito ao Boavista”. “O Boavista também trabalha, tem as suas possibilidades, as suas teorias para poder desmontar aquilo que nós trabalhamos. Acho que o mais importante é que a equipa reagiu bem na segunda parte, tivemos um controlo do jogo absoluto. Como já disse, procurámos dar muita largura, muita profundidade, mas a equipa do Boavista fechou-se bem. Jogou-se pouco, tem sido assim durante a época. Somos uma equipa intensa, uma equipa que quer estar sempre a jogar. O Boavista também tem as suas qualidades, tem jogadores com qualidade, mas a sensação que me dá é de que a partir do minuto 70 jogámos muito pouco futebol. É inadmissível. Só ao minuto 90 é que o árbitro deu cartão amarelo ao guarda-redes do Boavista. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, é tempos de nos unirmos. De nos fecharmos, para poder encarar esta época, que vai ser bastante difícil”, completou Pepe, que ficou muito ligado ao lance do golo do Boavista.

O ????FC Porto não vence fora de casa há 3 jogos consecutivos (1 empate e duas derrotas), o pior registo desde setembro 2021 (3 empates) pic.twitter.com/UY6NVKPtoP — Playmaker (@playmaker_PT) January 5, 2024

Na flash interview, Sérgio Conceição teve uma abordagem semelhante à partida. “Foi um conjunto de situações. Podemos apontar que, uma vez mais, fomos ineficazes em termos ofensivos. Tivemos algumas ocasiões para acabar a ganhar com golos, porque houve situações mais do que suficientes para ganhar. Dentro do jogo sabíamos que o mais difícil seria fazer golo. Conseguimos e cinco minutos depois sofremos de bola parada. Fomos atrás do resultado, ao longo de todo o segundo tempo, mexemos com o intuito de dar mais à equipa em termos ofensivos, sabendo que alguns jogadores do Boavista não jogavam há algum tempo. Temos de reconhecer que o Boavista organizou-se bem defensivamente, foi agressivo. Houve muitas faltas, na parte final alguns cartões amarelos. Foi um jogo mal conduzido pela equipa de arbitragem, mas não é a isso que podemos atribuir o nosso empate. Temos de olhar para a frente. O Campeonato é longo e temos de perceber que a margem de erro fica cada vez menor, temos de ir atrás”, começou por dizer o treinador dos dragões.

“Foi um jogo constantemente parado, com o banco contrário a ter não sei quantas expulsões. Gostamos de ritmo e intensidade, de provocar o adversário, com jogo por dentro e por fora, com várias situações de finalização. Mas nos últimos 20 minutos jogou-se pouco, é o futebol português. Vão dizer que estou a desculpar-me por isto e por aquilo. Mas parabéns ao Boavista pelo empate, mas tínhamos de fazer mais. É o futebol português, já estou habituado”, acrescentou.

O ????FC Porto sofreu o primeiro golo na ????????Liga Betclic 2023/24 após cabeceamento. pic.twitter.com/HT5KYeeg1U — Playmaker (@playmaker_PT) January 5, 2024

Mais à frente, para além da ideia de que ficou “muito aborrecido” com o golo sofrido de bola parada, Sérgio Conceição respondeu a uma questão sobre a contestação dos adeptos. “Não há nada a dizer. Estou a 100% com os meus jogadores. Os adeptos têm todo o direito, foram incansáveis nos 101 minutos. No final estão insatisfeitos, manifestam-no, o que num clube grande como o nosso é normal. É difícil também para nós, não há ninguém mais insatisfeito do que o grupo de trabalho. Eles apoiam sempre, depois estão insatisfeitos e têm de assobiar e manifestar-se como entendam”, atirou, terminando com um comentário sobre os cinco pontos de desvantagem para a liderança do Sporting.

“Já estivemos a sete e fomos campeões e já tivemos sete pontos de avanço e não fomos. É o futebol. Há uma longa estrada a percorrer. Temos de ter mais união e é como digo sempre: se todos nós formos um bocadinho melhores diariamente, com certeza que vamos estar mais felizes do que hoje”, concluiu.