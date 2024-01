10 anos de saudade, 11 camisolas de homenagem. Na semana em que se assinalou uma década desde a morte de Eusébio, todos os jogadores do Benfica entraram em campo com o nome do histórico jogador nas costas, carimbando o simbolismo com uma vitória em Arouca que serviu para manter apenas um ponto de distância para a liderança do Sporting.

Para além de segurar a pressão aos leões, a equipa de Roger Schmidt aproveitou o empate do FC Porto contra o Boavista e tem agora quatro pontos de vantagem em relação aos dragões. Os encarnados somaram a 5.ª vitória consecutiva, naquele que é já o melhor registo da temporada, e chegaram ao 10.º jogo seguido sem perder — ao todo, têm apenas uma derrota nas últimas 14 partidas e não perdem há 15, mantendo o estatuto de equipa com menos desaires no Campeonato, já que só perderam com o Boavista na primeira jornada.

Adicionalmente, o Benfica chegou à terceira jornada seguida sem sofrer golos e Roger Schmidt carimbou o jogo 50 na Primeira Liga. Os encarnados vão partilhar os dois primeiros lugares do Campeonato com o Sporting no final da primeira volta da temporada, algo que não acontecia desde 2013/14, há uma década. Rafa foi eleito o Homem do Jogo este sábado, por ter marcado um golo e assistido para outro, mas acabou por ser Kökçü a representar a equipa na flash interview.

3.ª jornada consecutiva do Benfica sem qualquer golo sofrido: os encarnados continuam com o estatuto de melhor defesa da Liga (10 golos sofridos) ⚠Nos 5 últimos jogos realizados na Liga ????????, o Benfica só sofreu um golo pic.twitter.com/A2UqBIQgeq — Playmaker (@playmaker_PT) January 6, 2024

“Sabíamos que eles jogavam com uma linha subida e queriam meter-nos em fora de jogo, tivemos dois golos anulados por isso. Mas sabíamos o que tínhamos a fazer, explorar a profundidade, e fizemo-lo bem. Marcámos dois golos assim”, começou por dizer o internacional turco, comentando depois a própria exibição, sendo que marcou um golo. “Sinto-me feliz porque ganhámos o jogo e tento focar-me mais na exibição da equipa do que na minha. Em casa poderei ver se foi ou não o meu melhor jogo desde que cheguei”, atirou.

Mais à frente, Kökçü reconheceu que sentiu alguma pressão nos primeiros meses no Benfica depois de se ter transferido por 25 milhões de euros a partir do Feyenoord. “Acho que é normal existir essa pressão, porque se és contratado por tanto dinheiro tens de trazer isso para o campo. No início foi difícil, ainda sou muito novo e é a minha primeira vez fora dos Países Baixos. Posso dizer que foi um bocado complicado adaptar-me ao país. Agora, depois de seis meses, sinto-me mais adaptado a tudo aqui”, confessou.

Kokçu marcou e assistiu no mesmo jogo pela 1.ª vez ao serviço do Benfica ⚠A última vez que o médio ???????? tinha marcado e assistido no mesmo jogo tinha sido em março 2023, pelo Feyenoord, frente ao Shakhtar, na Liga Europa pic.twitter.com/D3K9OCR1oo — Playmaker (@playmaker_PT) January 6, 2024

Já Roger Schmidt, também na zona de entrevistas rápidas, reconheceu que o Benfica procurou aproveitar o espaço nas costas da defesa do Arouca. “Infelizmente, fomos apanhados duas vezes em fora de jogo. Mas depois, à terceira, foi golo. Para mim o mais importante foi como começámos a segunda parte, decidimos o jogo cedo e com muita tensão depois do intervalo. Na primeira parte senti falta de 100% de energia e disciplina tática, mas na segunda parte controlámos o jogo, dominámos e marcámos mais dois golos. Foi uma vitória justa”, começou por dizer o treinador encarnado, comentando depois os erros que a equipa cometeu até ao intervalo.

“Não foi fácil jogar neste campo. Depois do jogo, quando vais ao campo, vês como os jogadores tiveram de lidar com estas circunstâncias e por isso acho que estiveram bem. Na primeira parte devíamos ter pedido a bola mais vezes entrelinhas. A segunda parte foi melhor neste tópico. O adversário foi muito compacto e também teve a qualidade para ganhar bolas”, acrescentou o alemão.

Roger Schmidt foi o 17.º treinador a cumprir 50 jogos pelo ???? Benfica na Liga ???????? + vitórias após 50 jogos pelo Benfica na Liga

42 RuI Vitória????

41 Fernando Riera

40 Bela Guttmann

40 Eriksson

40 Jorge Jesus

40 Roger Schmidt???? pic.twitter.com/1ugdBSPDR8 — Playmaker (@playmaker_PT) January 6, 2024

Mais à frente, Roger Schmidt sublinhou a eficácia dos atacantes do Benfica. “Nas últimas semanas marcámos muitos golos, mas o meu sentimento é de que há potencial para marcar mais. Talvez seja normal falhar algumas ocasiões, mas hoje foi importante criar as oportunidades que criámos. Os golos foram muito bons, ao nível das combinações dos jogadores”, explicou, terminando com um comentário às 40 vitórias que carimbou em 50 jogos na Primeira Liga.

“Isso quer dizer que os jogadores têm estado bem. É um desafio ganhar jogos fora de casa na Primeira Liga, como vimos hoje. Estamos contentes por ter vencido esses jogos, mas queremos continuar”, concluiu.