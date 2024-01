Charles Michel decidiu integrar as listas do seu partido para as próximas eleições do Parlamento Europeu, o que significa que o belga não irá procurar novo mandato à frente do Conselho Europeu.

Em entrevista a um jornal belga, o De Standaard, Charles Michel explicou o que está nos seus planos: “se eu for eleito, cumprirei esse mandato [como eurodeputado]”. Isto significa que os líderes reunidos Conselho Europeu terão de escolher um sucessor até ao final de junho ou início de julho”.

Caso não haja um acordo rápido para encontrar um substituto, quem irá ocupar de forma interina a presidência do Conselho Europeu é Viktor Orbán, que vai assumir a presidência rotativa da União Europeia no final de junho.